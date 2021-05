Cessar-fogo: como noticiá-lo de forma adequada e honesta

(foto: Mahmud Hams/Afp)





Mais uma vez, portanto, após causar pânico e destruição em Israel, obrigando milhares de pessoas a viverem sob intenso medo e ansiedade extrema, sobretudo crianças e idosos que, por várias vezes ao longo dos dias e das noites têm de correr para abrigos antiaéreos, bem como ter feito o Estado judeu gastar milhões de dólares por dia - e por dias! - com o sistema antimísseis conhecido como Iron Dome, sem jamais esquecermos das vítimas fatais palestinas usadas como escudos humanos, além da devastação pelos bombardeios israelenses contra alvos militares, o grupo terrorista fez jus aos milionários aportes financeiros que recebe para manter o conflito na região, e agora, como sempre, pede uma trégua até que retorne ao seu objetivo estatutário: a eliminação de Israel e o afogamento dos judeus no mar.





Qualquer pessoa decente e com princípios humanitários se alegra com o anúncio do cessar-fogo. Qualquer israelense, seja judeu, cristão ou muçulmano, também comemora a paz ainda que saiba ser temporária. Qualquer palestino escravizado e subjugado pelos terroristas sanguinários, igualmente respira aliviado. O mundo ocidental, às voltas com a pandemia do novo coronavírus e suas consequências sociais, políticas e econômicas, tem uma amolação a menos para se preocupar. Os terroristas, cansados e devastados, terão tempo para respirar, produzir novos foguetes, engordar o caixa e planejar novos atentados.





Nessa história toda, apenas o governo israelense não ganha nada com o acordo, já que terá de continuar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 12 meses por ano, para sempre, como faz ininterrupta e incansavelmente desde 1947, a garantir a sobrevivência dos judeus no único lugar do mundo em que jamais serão perseguidos, humilhados, roubados, violentados e assassinados, por quem quer que seja e pela desculpa que for, ainda que isso desagrade muita gente.