Pazuello na CPI: em defesa da cloroquina, vale enaltecer China e Cuba

(foto: TV Senado/Reprodução )

Militar acostumado a odiar ditaduras socialistas, e ex-ministro de um governo que prometeu “varrer o comunismo da face do Brasil”, o general-fantoche do verdugo do Planalto , respectivamente os senhores Eduardo Pazuello e Jair Bolsonaro, deu mostras de que não há limite para o cinismo e a hipocrisia quando os objetivos são negar os fatos e mentir de forma vergonhosa.









Durante depoimento na CPI da COVID, “Pesadelo” citou de forma efusiva, como bons exemplos no combate ao novo coronavírus, duas das mais conhecidas e demonizadas ditaduras do mundo pelos bolsonaristas e seus ultra-fanáticos: China e Cuba. O sabujo-ainda-em-exercício declarou que: “29 países do mundo, entre eles Coréia do Sul, China e, vejam!, Cuba, adotaram a cloroquina”.





O militar simplesmente está emporcalhando a já combalida imagem do Exército brasileiro ao mentir de forma tão desavergonhada como vem fazendo desde o início da sessão que ainda ocorre no Senado Federal. Já mentiu sobre recomendação de cloroquina, falta de oxigênio, aplicativo do Ministério da Saúde, compra de vacinas, subserviência ao presidente e distanciamento social.