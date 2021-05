CPI da COVID: em depoimento, presidente da Anvisa demole Jair Bolsonaro

Barra Torres, em depoimento na CPI da COVID (foto: Reprodução/YouTube TV Senado)





São 14h30 desta terça-feira (11/5), e ainda prestando depoimento à Comissão parlamentar de Inquérito, que investiga supostas omissões do governo federal durante o combate à pandemia do novo coronavírus, e em especial à crise de oxigênio ocorrida em Manaus no começo do ano em que dezenas de cidadãos morreram por asfixia, o presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Antonio Barra já deu informações suficientes para a responsabilização do presidente Jair Bolsonaro e um possível pedido de impeachment.

















A declaração ocorreu em meio às críticas feitas a Bolsonaro pelo passeio de moto pelas ruas de Brasília, neste fim de semana passado. Fico aqui imaginando o humor do verdugo do Planalto, assistindo a este depoimento, onde está sendo minuciosa e devidamente retratado como negacionista, irresponsável e devoto da cloroquina.