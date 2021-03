Faz uma semana que o Brasil tem dois ministros da saúde; e não tem nenhum

(foto: AFP / EVARISTO SA) inaceitável . Inaceitável para mim e talvez para você, leitor amigo, leitora amiga, pois há muita gente que “nem te ligo farinha de trigo" para o que está acontecendo. Em mais alguns poucos dias, chegaremos ao macabro e número de 300 mil mortes por COVID-19 no País . Inaceitável para mim e talvez para você, leitor amigo, leitora amiga, pois há muita gente que “nem te ligo farinha de trigo" para o que está acontecendo.









A lista dos malfeitos do devoto da cloroquina é sabida de cor: aglomerações e incentivos à estas; pregação contra o uso de máscaras e vacinas; recomendação de tratamentos fictícios e remédios ineficazes; desprezo pela vida humana e absoluto descaso no trato da doença.





A política homicida do governo federal é mais do que omissa ou incapaz; é criminosa! E mais do que sabotar as medidas sanitárias e atrasar ao máximo o início da vacinação, Bolsonaro e seus atuais (dois) capachos inoperantes, a cada dia renovam o pacto do País com as mortes.





ministros da Saúde e não tem nenhum. É incrível, Há uma semana o Brasil tem doisda Saúde e não tem. É incrível, mas há sempre um alçapão no fundo do poço do desgoverno Bolsonaro . O amigão do Queiroz já não se contenta com o colapso; ele agora quer o caos. Quer, verdadeiramente, o caos!





Sem vacinas e sem qualquer plano federal de combate ao novo coronavírus e suas inúmeras novas variantes, o Brasil está entregue, de joelhos, à própria sorte, que, neste caso, é azar mesmo, pois não há saída em curto ou médio prazos para a cova em que nos meteram.





Ao colapso do atendimento hospitalar, soma-se a falta de oxigênio - novamente! - em diversas regiões, e, agora, o risco iminente de falta de anestésicos e de “kits” para intubação, algo que vem sendo alertado às autoridades federais desde meados do ano passado.





O ex-ministro em atividade, Eduardo Pazuello, segue sem fazer nada de prático e a mentir como de costume. O atual ministro em inatividade, Marcelo Queiroga, a tudo assiste e, igualmente, sem nada fazer. Afinal, o chefe não quer. E ordens são ordens, oras bolas.





O pai do senador das rachadinhas e da mansão de 6 milhões de reais bem que poderia nos economizar uns trocados e demitir os dois postes. Mas talvez seja essa a questão: Bolsonaro emplacou dois funcionários-fantasmas de propósito. Para quê? Bem, perguntem ao Queiroz.