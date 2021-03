O país chega a 295.425 vidas perdidas em razão da COVID-19 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

registrou 1.383em decorrência danas últimas 24 horas, segundo números atualizados nesta segunda-feira (22/3), pelo Ministério da Saúde. Com isso, chega a 295.425 o número de vidas perdidas em razão da doença no país.



Do total de mortes registrados de ontem para hoje, 476 foram no Sul do País; 301 no Nordeste; 257 no Centro-Oeste; 196 no Sudeste; e 153 no Norte.



Em 24 horas, foram contabilizados 49.293 casos de COVID-19, fazendo com que o país ultrapasse a marca dos 12 milhões de casos. Com esses novos registros, o Brasil soma 12.047.526 casos do novo coronavírus.