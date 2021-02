Piada pronta na vacinação contra COVID-19 no Brasil

Com rebanho estimado em cerca de 200 milhões de cabeças de gado bovino, é certo que a demanda por vacinas é gigantesca no País (foto: ELIKAENE )

Em tempos em que o debate político se tornou mera briga de torcidas e palco para tudo, menos proatividade e proficiência em busca de um País melhor, sobram ofensas e faltam boas ideias.





No campo das ofensas, a moda atual é adjetivar os eleitores, digo torcida, de um lado e do outro, de gado. E aí, cabe de boi a jumento, passando por porcos e emas. Ops! Falha minha; as penosas são exclusividade do devoto da cloroquina.









Noves fora o motivo para tamanha diferença entre o número de fábricas de vacinas humanas e de animais, e a reportagem retrata muito bem a situação e as razões, não deixa de ser uma espécie de piada pronta o título da matéria: “Brasil tem quase 30 fábricas de vacina para gado e só 2 para humanos”.





Com um rebanho total estimado em cerca de 200 milhões de cabeças de gado bovino, fora suínos, equinos e aves, além de animais domésticos, é certo que a demanda por vacinas é gigantesca no País.





Mas já adentrando ao terreno da briga política, e já arrumando encrenca com os dois maiores rebanhos, perdão, grupos políticos opositores (lulistas e bolsonaristas), estimados em 45% do eleitorado nacional, aproximadamente 65 milhões de bois, jumentos e afins, perdão mais uma vez!, quero dizer, de brasileiros, até que a proporção entre fábricas de vacinas humanas, e de animais, está bem adequada.