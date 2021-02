COVID-19: um mês triste e evitável

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil )



Uma tragédia anunciada se abateu sobre o país neste começo de 2021. E não surpreende a ninguém - com ao menos dois neurônios ativos e um mínimo de racionalidade - este recorde negativo de mortes.





A Europa já havia assistido a uma terrível segunda onda de COVID-19 após as férias de verão, em que os jovens, principalmente, tiraram todo o atraso e resolveram ser felizes, curtindo as praias e as festas.









No Brasil, uma parcela considerável da sociedade, formada por irresponsáveis egoístas e/ou negacionistas ignorantes, ligou o tal “dane-se” e promoveu festas de natal e de revéillon gigantescas.





Para piorar, um verão escaldante, sem jamais nos esquecermos, é claro, do psicopata na Presidência da República e do bibelô no Ministério da Saúde, resultaram na ausência de medidas profiláticas.





Como consequência, apenas em janeiro o Brasil contou 30 mil mortos por COVID-19 e quebrou o recorde negativo de julho de 2020. Surpresa? Nenhuma. Até quem maldizia o distanciamento social sabia disso.





A boa notícia é que, com as novas medidas de restrição adotadas país afora, a transmissão e as mortes irão diminuir. A má, contudo, é que seguimos com um governo inoperante, suicida, e sem vacinas.