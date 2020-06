Opinião sem medo: Saiam do armário, fascistoides golpistas

(foto: Wikipedia)

Intervenção militar? Que raios é isso senão golpe? Artigo 142? Onde diabos lá está escrito que as Forças Armadas podem assumir o governo? Liberdade de expressão? Desde quando ofender, injuriar, difamar, mentir, incentivar violência e ruptura institucional significa isso? Principalmente através de robôs e perfis falsos.

Bolsonaro e bolsonaristas escondem-se sob tais alegações para impor justamente o contrário do que significam. Essa gente quer um golpe militar, uma ditadura de extrema direita, o cerceamento da crítica -- especialmente da imprensa -- e liberdade para descer o porrete em quem não reza a cartilha fascistoide que louvam com amor. e bolsonaristas escondem-se sob tais alegações para impor justamente o contrário do que significam. Essa gente quer um golpe militar, umade, o cerceamento da crítica -- especialmente da-- e liberdade para descer o porrete em quem não reza a cartilha fascistoide que louvam com amor.





Ocorre que são tão calhordas e covardes que não admitem a possibilidade de confessar o que são: golpistas fascistas cretinos! Exatamente do tipo que são as alas radicais da esquerda satélite do lulopetismo (PSOL, MTST, MST, CUT e outras porcarias do gênero). Ambas as canalhas desejam ditaduras. Uma, de esquerda. Outra, de direita.





O estilo de “argumentação” é o mesmo: ofensas. O modus operandi é o mesmo: violência. A sanha autocrata e mitômana, então, é idêntica. Não à toa Jair Bolsonaro ter tecido loas elogiosas a Hugo Chávez, em 1999, e hoje emular práticas conhecidas de Nicolás Maduro. Até os passeios a cavalo o proto tiranete do Planalto já iniciou.





Imprensa livre? Ha ha ha. Qual imprensa livre aceitam? A dos blogueiros de aluguel? A dos veículos chapa-branca? Qualquer um que se posicione contrário ao que creem são xingados e agredidos.





Tampouco querem um STF independente e sem compadrios políticos. Querem um STF próprio, com ministros que deverão, sob pena de se tornarem traidores e alvo de fúria, atuar integralmente em conformidade com o que pensam.





Bolso-pai e bolsominions amestrados não querem um Congresso melhor. Só aceitam um Congresso submisso. E não tem essa de esquerda ou de direita. Alexandre Frota, Major Olímpio e Joice Hasselmann que o digam. Querem um Congresso de joelhos, nada mais.





Querem um auto golpe e a instauração da República Bolsonarista do Olavoquistão? Beleza! Prossigam. Continuem tentando. Mas deixem de cinismo e covardia e assumam suas aspirações. Assumam o que são e o que desejam. Saiam do armário. Golpistas!