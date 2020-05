Um apelo ao presidente: Nos dê um tempo, por favor

"Presidente, estamos muito cansados. Acho que o senhor também" (foto: Flickr)

Caramba! Como estou cansado. Como estamos cansados. Todos os dias são iguais. Brigas, intrigas, ofensas, ódio. Preciso, ou melhor precisamos, de um tempo para relaxar, para respirar, para descansar.









Custa dar um tempo? Um dia, dois dias apenas. Calado ou, se não for pedir demais, solidarizando-se com as vítimas de COVID-19, enviando apoio, dizendo palavras de conforto, incentivando boas ações, transmitindo coragem.





Chega de ódio, Presidente. Chega de bile. Chega de olhos injetados, testa franzida, lábios cerrados, palavras ruins. Sorria um pouco, por favor. Brinque com seus fãs, e não apenas os estimule a fomentar essa guerra insuportável contra a maioria do País.





Esqueça um pouco o Doria, o STF, o Maia, a Globo, a esquerda. Desfrute do cargo que legitimamente conquistou. Curta o palácio maravilhoso em que vive. Corra com sua filhotinha linda pelos jardins de Burle Marx. Namore sua encantadora esposa. Viva um pouco!!





Durma em paz ao menos uma noite. Tenha bons sonhos. Acorde feliz, bem humorado. Agradeça pela vida. Respire fundo, vista-se, tome seu café e saia para trabalhar leve, disposto apenas a fazer o bem, a aceitar as diferenças, a governar para todos.





Deixe de lado, ao menos por um tempo, 2022. Estamos no meio de uma pandemia terrível, com dezenas de milhares de mortos e centenas de milhares de doentes. Famílias sofrendo muito, presidente. Dê a eles um pouco de sossego, de paz de espírito.





Como homem religioso que é, lembre-se de São Francisco de Assis. Perdoe, compreenda, ame… console! Onde houver ódio, leve o amor; onde houver ofensa, leve o perdão; onde houver discórdia, leve a união. O Brasil precisa de união.





Tá muito difícil, presidente! Estamos com medo, angustiados, inseguros. Faça nossos dias mais tranquilos, melhores. Não piore as coisas, por favor. Não xingue mais ninguém, não ameace mais ninguém, não brigue com mais ninguém. Só por uns dias.





Precisamos descansar. Precisamos mudar de assunto. Precisamos sorrir. Ninguém suporta mais brigar com o vizinho, com o irmão, com o amigo por causa de política e de políticos. Não se constrói um país na base da discórdia e da cisão.





Presidente, estamos muito cansados. Acho que o senhor também.