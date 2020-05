Opinião sem medo: Bolsonaro espanca os substantivos

(foto: Lula Marques)

Democracia e Liberdade são dois dos substantivos mais presentes nos discursos dos militantes bolsonaristas, mas nada mais falso. Na Bolsolândia, possuem significados diferentes do que em outros lugares, digamos, mais arejados. Por exemplo:









Por quê? Ora, porque fazem oposição ao governo de Jair Bolsonaro. E fazem? Bem, particularmente, penso que sim. Mas liberdade de imprensa (olha a palavrinha mágica aí) não é isso? Ou imprensa livre só vale se for chapa-branca, adesista? A pergunta é meramente retórica, claro, pois a resposta sabemos de cor.





Para um bolsonarista-raíz, o presidente ou qualquer aliado ofender alguém significa liberdade de expressão; um direito garantido pela Carta. Já o contrário jamais será tolerado. O risco de agressão verbal é garantido, e a chance de uns tapas no pé da orelha, altíssima. A liberdade para essa gente só tem um lado: a própria.



E Democracia?





Bem, eis outro substantivo vilipendiado pela patota da arminha. Democracia só existe quando os demais Poderes (Legislativo e Judiciário) atuam 100% consonantes com o Executivo. Basta uma mísera discordância e lá se foi a dita cuja para o espaço. O STF decidiu a favor do governo? Democracia. Decidiu contra? Ditadura do Judiciário. E por aí vai...





quarentena na cidade por causa da pandemia de coronavírus? Quem não se chocou com a fala do presidente, na tal reunião (de botequim) ministerial, onde disse que a população deveria ser armada para reagir a um “prefeito vagabundo”, que determinassena cidade por causa dade





Eu sei quem não se chocou. Os fanáticos da seita. O resto das pessoas, dos verdadeiros democratas, enxergou ali o que de fato foi: a pregação explícita da luta armada; da insurgência contra o Estado; no limite, da guerra civil.





A Polícia Federal, por ordem do STJ, cumpriu mandado de busca e apreensão contra o governador do Rio, Wilson Witzel, inimigo declarado de Jair Bolsonaro? Eis o Estado de Direito funcionando. A mesma PF, também por ordem judicial (do STF), cumpriu mandados idênticos contra militantes bolsonaristas? Uma afronta à liberdade de expressão.





celular de Witzel foi tratada assim pelo presidente: A apreensão do aparelhode Witzel foi tratada assim pelo presidente: “Parabéns à PF” . Já a hipótese de a Justiça determinar a apreensão do seu , mereceu a seguinte resposta: “quero ver quem vem pegar”. Para Bolsonaro e os seus, não há limites. A verdadeira democracia é testada dia após dia.





Não há um só autocrata, na história mundial, que não tenha atribuído sua tirania à Liberdade e à Democracia. Obviamente, sempre em nome do (e no) interesse do povo, outro substantivo usado como craca na boca dessa gente.





Contudo, a verdade é uma só: esses ordinários não conhecem, nem reconhecem qualquer forma de liberdade e de democracia que não seja a que lhes interessa. E povo, só conhecem como massa de manobra. O pior é que funciona. Ao menos por um tempo.





Ah, antes que me perguntem: com Lula e o PT também era assim. Foi por isso que votei contra. Quebrei a cara!