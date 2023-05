Mãe também é um sujeito que tem outros desejos

Tudo o que é demais é ruim, até o amor. Dizem que o amor é como droga pesada, porque seus efeitos são devastadores. É fato. Esse negócio de quem ama não mata não é bem assim. Só quem ama mata, porque o amor torna-se ódio num piscar de olhos, e o oposto do amor, como muitos pensam, não é o ódio, é a indiferença. Então, só odeiam aqueles que amam.

Escrevo hoje para as mães, já que é o seu dia e, seguindo as tradições, as homenageamos. Momento de expressar, relembrar e valorizar, ou até mesmo criticar o que foi a mãe para cada um. Sem elas não nasceríamos e nem nos seria dada a chance de, sendo suficiente ou insuficiente, estarmos vivos e fazermos de nossa vida algo que valha a pena viver. Então, mães, obrigada por nos trazerem à luz.