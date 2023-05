Escola atualmente tem de educar não só os filhos, mas também os pais

Tenho escutado frequentemente comentários e perguntas sobre como as pessoas estão descontroladas e o mundo está maluco, cheio de doidos, fanáticos e radicais.

Sinceramente, não sei se é verdadeira esta suposição. Acredito que hoje as pessoas se expressam com menos medo, falam o que querem até mesmo sem compromisso com a verdade, e a internet ajuda a dar eco a vozes nem sempre fidedignas. Qualquer idiota pode publicar o que quiser e se a coisa pega, viraliza, cria-se um mito oco, feito de ecos.