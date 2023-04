Vivemos em uma sociedade adoecida. A pandemia trouxe o agravamento das questões existenciais durante e depois do isolamento. Ao mesmo tempo que nos permitiu ficar, de certa maneira, longe do olhar do outro que nos invoca a estar sempre de acordo com os princípios da realidade.









De modo que hoje devemos lidar com as consequências e sintomas que derivam deste momento traumático vivido globalmente e que nos apresentam fenômenos indesejáveis e radicais. E de uma disputa acirrada entre extrema direita e esquerda. Devemos falar muito e nos horrorizar mais ainda diante dos sintomas de natureza criminosa que se sucederam, como o assassinato de crianças e as ameaças de ataques a escolas, que se multiplicam. É preciso pensar.





Pessoas doentes e perversas, que ultrapassam os limites da razão e o sentimento de civilidade, respondendo ao momento difícil com a violência contra indefesos, além de prometer episódios funestos e espetaculares com atos aparentemente grandiosos e heroicos de cunho negativo. É preciso ver e escutar que um se segue ao outro como imitações .





Felizmente, a mídia tem se posicionado de modo inteligente, deixando de noticiar ou publicar fotos destas matérias. Daqueles que se deram o direito de escapar dos limites da lei, da repressão na qual nos civilizamos, dando nossa cota de sacrifício de nossos instintos naturais para adentrar na vida comunitária. Escapar a esta repressão significa agir conforme instintos antissociais, que deveriam ter sucumbido à repressão, porém permanecem ativos no inconsciente e podem ser despertados em situações específicas.





Refiro-me a tudo que abandonamos quando somos educados. Por exemplo, quando crianças, fazemos o que queremos, gritamos, mordemos, embirramos, e fazemos qualquer coisa sem medir as consequências ou sentirmos qualquer culpa posterior, mesmo quando castigados. Com o tempo aprendemos a nos submeter, via educação e linguagem, à moralidade e aos ideais de nossa cultura.





Disse Freud que as crianças são perversas polimorfas. Esta polimorfia mostra que não temos, a priori da educação, qualquer noção de certo errado, bem ou mal. Há quem discorde – para dar um exemplo, o filósofo Kant, que acreditava em um bem moral inato. Mas para Freud é através da humanização, a partir da transmissão da linguagem e da educação e convivência familiar, que adquirimos a noção da moralidade e dos princípios da realidade.





Freud afirma ainda que pode haver uma paralisia que vem da relação entre alguém poderoso e um impotente e desamparado (como uma hipnose), no qual este assume o ideal do eu do outro como seu, produzindo uma identificação que justifica a influência e a imitação dos atos perversos que podem se multiplicar. No caso da exposição pública, é notável este fato. Já na identificação em massa, ela se dá também entre os membros que adotam os mesmos ideais e se ligam por isso horizontalmente.





Há como consequência desta ligação a diminuição da racionalidade, da autonomia, a iniciativa individual, desinibição da afetividade, similitude de reações, incapacidade de moderação e tendências a ultrapassar todas as barreiras na expressão dos sentimentos e a descarregá-los inteiramente na ação. E aí salve-se quem puder nesta loucura fanática que estamos vivendo. O cuidado da mídia é bem-vindo na prevenção da propagação da perversão. O problema é que temos por aqui a perversão e corrupção endêmicas...