Siga o caminho das pedras e encontre a perversão que se espalha entre nós

Sempre escutamos a expressão “o caminho das pedras” para indicar por onde se pode chegar ao que interessa. Então, seguir as pedras levará ao nascedouro de um rio; seguir as pedras preciosas te levará a uma mina; ou o caminho das pedras feito por escravos vai do interior ao litoral trazendo as riquezas extraídas a serem exportadas além-mar. Era o chamado caminho dos muleiros do período colonial do Brasil.





O caminho das pedras indica saber fazer algo com perfeição ou ter conhecimento sobre assunto importante. Em outro sentido, pode significar o meio pelo qual se pode chegar com mais rapidez, proveito ou vantagem a um lugar ou objetivo desejado, que supostamente só é conhecido por aqueles que têm visão e inteligência privilegiados e um pouco de esperteza, para o bem ou para o mal.





Indica que solucionar problemas é seguir os sintomas que nos conduzem ao problema e à solução. Exemplo: a febre indica algo no corpo como sua causa. A angústia e a ansiedade são sinais subjetivos de que algo não anda bem. Na psicanálise, seguimos as associações livres expressas pela palavra, encontrando pelo menos parte da verdade que determina o sujeito e que ele próprio desconhece.





Nós, brasileiros, vivemos perplexos com a repetição de coisas que andam tão mal. Como políticos ruins que se reelegem; como tantos pedidos de impeachment que nos chegam pelos canais da internet não vão para a frente; como a Justiça coloca na rua bandidos que a polícia deu duro para prender.





Como podem desejar ir contra o SUS e as universidades federais, fazendo tudo para americanizar este país com um índice de pobreza tão grande? Isso só levará a pobres mais pobres e a ricos mais ricos. Precisa pensar muito para entender...





Como mulheres ainda são assassinadas sob medida protetiva? Como ainda hoje campanhas de difamação destroem vidas e destituem pessoas de grande correção, retirando-as de um percurso correto e interessante para o país?





Algumas dessas perguntas são feitas pelas pessoas e não parecem ter nenhuma lógica. Mas têm. Eu diria: siga o caminho das pratas. O rastro do dinheiro trará explicações para muitos desajustes sociais que vivemos.





Se seguirmos os conflitos armados e as guerras dos Estados Unidos, veremos que seguem o caminho do petróleo. Onde há petróleo, ali estão eles criando meios de dominação.





Seguir as pedras trará explicação sobre o desmatamento, da Amazônia, da mata atlântica, aqui mesmo nos arredores de Beagá. Para o problema indigenista. Construtoras esperam com projetos ativos o quórum de políticos corruptos necessário para aprovação de seus interesses. Exemplo: Vila Castela II... à espreita de ser violado.





O presidente do Brasil desdenha das medidas e protocolos de autoridades, cientistas e especialistas na condução da pandemia. Descartou o ministro da Saúde em hora absolutamente imprópria. Não demonstrou compaixão ou respeito por tantos mortos. Desqualificou a vacina, politizou e, apesar de todos os apelos por seu impeachment, nada acontece.





Por quê? São mandatos para o Senado, Assembleias Legislativas. Sigam o rastro dos eleitos, sigam os financiadores de suas campanhas e seus interesses. Sigam o caminho das pedras e da prata e tudo ganhará sentido.





Infelizmente, os humanos são errantes, são recalcados, o livre-arbítrio permite que arbitrem em causa própria acima do interesse da comunidade. Então, sigamos sempre o caminho das pedras e veremos como se instala a perversão entre nós.