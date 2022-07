O que mudou na última pesquisa Datafolha em que nada parece ter mudado

Quadro geral de predisposição do eleitorado em relação a Lula e Bolsonaro se mantém inalterado, mas há observações a fazer (foto: MAURO PIMENTEL/AFP e EVARISTO SÁ/AFP)

Do que leio, ouço e especulo sobre a Datafolha desta quinta e sua relação com as demais pesquisas divulgadas nesta semana: