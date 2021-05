Dia das Mães: como dar um presente inesquecível mesmo com pouca grana?

"Comemoração pode até ser diferente, mas tem algo que não muda: a nossa vontade de homenagear uma pessoa tão importante" (foto: Pixabay)

Dia das Mães no ano passado, devido às medidas de isolamento social exigidas pela Quando a gente precisou reinventar a celebração dono ano passado, devido às medidas desocial exigidas pela pandemia da Covid-19 , não imaginávamos que o cenário se arrastaria até a data deste ano. E, mais uma vez, nos vemos diante da necessidade de comemorar esse dia tão importante de uma forma diferente, sem as tradicionais aglomerações de família e os almoços com a mesa farta — de gente e de comida.

Mas, a gente também tem outra certeza: dá pra garantir um presente inesquecível gastando pouco — ou nada. Com o Dia das Mães batendo na porta, confira essa lista imperdível que preparamos para te ajudar a escolher e preparar o presente certo para sua mãe, mesmo que a sua situação financeira não esteja tão favorável.

1. Utilize comparadores de preço

Se você é do time da tecnologia e prefere comprar tudo pela internet, saiba que temos uma dica de ouro que pode te ajudar a economizar no presente da sua mãe.

Você já utiliza comparadores de preço ? Existem algumas plataformas desse tipo no Brasil e elas te ajudam a conferir o preço do produto desejado nos principais e-commerces do país. Entre as maiores empresas desse segmento, destacam-se Buscapé, Zoom e o próprio Google Shopping.

É pra nunca mais cair naquele papo de desconto que faz o produto ser vendido pela metade do dobro do preço original, sabe? E a melhor notícia é que, se você ainda não conhece esse tipo de serviço, pode aprender a usar no Dia das Mães, mas usufruir dos benefícios o ano inteiro.

2. Compre um curso online que ela gostaria de fazer

Não importa que tipo de pessoa sua mãe é. Provavelmente, assim como milhões de pessoas no mundo inteiro, ela está em casa, respeitando as medidas de isolamento impostas pela pandemia. Por isso, um bom presente poderia ser tornar o tempo em casa mais produtivo e divertido , você não acha?

Que tal, então, presenteá-la com aquele curso online que ela adoraria fazer? A internet está recheada de opções a baixo custo e, certamente, teria algo capaz de garantir prazer, diversão e aprendizado para sua mãe. Costura, pintura, desenho, culinária, marketing digital, criatividade, primeiros socorros, escrita… O que não faltam são alternativas!

Ah, e vale lembrar: se sua mãe não é muito adepta da tecnologia e tem dificuldades pra usar aparelhos eletrônicos como computador e smartphone, a sua ajuda também é um excelente presente! Além de comprar o curso, portanto, ajude-a a acessar a plataforma e aproveitar as aulas da melhor maneira possível.

3. Faça uma homenagem nas redes sociais

Agora, se sua mãe é do time das mais tecnológicas, daquelas que adoram bater papo com as amigas pelo WhatsApp e navegar pelas redes sociais, você tem a chance de dar um presente sem gastar nem um centavo.

Faça um vídeo com fotos de momentos importantes da vida de vocês, escreva um texto contando um pouco da história da sua família e o que sua mãe significa pra você, escolha aquela foto que representa bem a relação de vocês e pense numa legenda especial ou grave um vídeo declarando todo seu amor por ela.

Depois de escolher qual dos formatos acima tem mais a ver com você e sua mãe, é só postar nas redes sociais e marcá-la. Temos certeza que ela vai adorar essa demonstração pública de carinho e vai ficar animada com a ideia de poder exibir pros “amigos do Face” o presente especial de Dia das Mães que ganhou!

4. Prepare uma refeição que ela gosta

Você também é do time que acha que comida é sempre um bom presente? Pra nós, esse tipo de homenagem não tem erro e, especialmente no Dia das Mães, pode ser uma ótima chance de demonstrar os seus dotes culinários e encher sua mãe de orgulho.

Se, mesmo com a necessidade de isolamento social, você já convive fisicamente com sua mãe e vai ter a oportunidade de passar esse dia ao lado dela, pode ser uma ótima ideia preparar aquela receita que ela adora.

Mas, se vocês ainda precisam respeitar as medidas de distanciamento social, você pode recorrer ao delivery, seja pedindo para entregar aquela comidinha especial na casa dela ou seja indo até a porta para deixar o prato preparado e aproveitar pra dar aquele abraço de longe.

E, se cozinha não é seu forte, não se preocupe: o que não faltam são opções de restaurante para todos os gostos culinários. Preparar uma refeição que ela gosta não significa, necessariamente, ir pro fogão… Fazer uma boa escolha num cardápio atrativo exige uma preparação e tanto!

5. Faça o presente com as próprias mãos

Não é só comida que você pode preparar com seus dotes. Existem muitas opções de presentes artesanais, que custam bem pouco e exigem apenas seu tempo e sua criatividade. E temos certeza que sua mãe merece isso e muito mais, certo?

Caixinha com chocolates, porta-retratos artesanais, latas decoradas, bolsas e sacolas personalizadas, vasos de plantas, bijuterias. Não faltam alternativas para você colocar suas mãos pra trabalhar em prol da homenagem que sua mãe merece.

Se você já está pensando que trabalho manual não é pra você, saiba que existem muitos vídeos disponíveis na internet com o passo a passo para criar diversos tipos de presente. É só colocar a criatividade e a disposição pra jogo… Quem sabe você, ao preparar algo para sua mãe, ganha de presente a descoberta de um novo talento que nem sabia que tinha?

6. Esteja presente, com qualidade e criatividade

Pode parecer clichê, mas é sempre bom ressaltar que o melhor presente que a gente pode dar para as pessoas que amamos é a nossa presença. E sem essa de ter pressa para desligar as ligações, ficar no sofá da casa da sua mãe mexendo no celular ou ir embora antes do almoço de família terminar porque você tem outro compromisso, viu?

Dedique um tempo para estar presente de verdade e aproveite-o para escutar as histórias que sua mãe tem pra contar, compartilhar suas conquistas e o seu dia a dia e demonstrar interesse pelo que ela faz e gosta. Não temos dúvida que uma boa conversa é uma ferramenta muito poderosa para fortalecer o vínculo e o afeto entre duas pessoas!

E, acredite: o seu tempo e a sua atenção podem ser o presente que a sua mãe mais quer ganhar neste Dia das Mães!

7. Demonstre seu amor e o valor da pessoa mais importante da sua vida

Independentemente de qual presente você vai escolher ou mesmo se você vai ter condições de presentear de alguma forma, o mais importante neste Dia das Mães é refletir e demonstrar o valor que a pessoa mais importante da sua vida tem para você.

Pode ser que sua mãe não esteja mais presente fisicamente neste mundo. Pode ser que ela more longe e que você não a veja há anos. Pode ser que, por alguma razão, os caminhos de vocês tenham se desencontrado e uma relação materna não seja uma realidade na sua vida. Pode ser que a sua relação materna seja com alguém que não é sua mãe biológica.

As realidades são muitas e o maior presente que você pode dar neste Dia das Mães — seja para sua mãe ou para quem ocupa esse papel na sua vida — é demonstrar o seu amor!

E aí, gostou das dicas? Então, que tal compartilhar com os amigos e ajudá-los nessa difícil missão de presentear uma pessoa tão importante? Aproveite também para acompanhar o Pago Quando Puder e conferir outras dicas pra te ajudar a economizar no dia a dia.