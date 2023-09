Morador do Cabana do Pai Tomás supera limitações e pula de paraquedas

O oficineiro e profissional autônomo fala de suas limitações físicas e da luta pela superação pessoal a cada dia (foto: Reprodução)

Gleisson Rodrigues tem 40 anos. Ele foi uma criança comum, que sempre gostou de se divertir em casa e na rua com os colegas, até que um acidente mudou a trajetória da vida do menino morador da comunidade Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste de Belo Horizonte.