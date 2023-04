Pacientes lotam unidades de sáude em Curvelo e denunciam caos no sistema

Pastor e líder comunitário Rodrigo de Moura (foto: Arquivo pessoal)

A Secretaria Estadual de Saúde notificou mais de 800 casos de febre chikungunya no município de Curvelo e segundo investiga mortes de pelo menos três pessoas. Os exames levam cerca de 40 dias para ficar prontos.





O aumento do número de infecções provocadas pelo mosquito aedes aegypti nos primeiros meses do ano em Minas acende o alerta no estado: dengue, febre chikungunya e zica têm o mesmo mosquito como transmissor.









Em Curvelo, a cerca de 170 km de BH, a população está apavorada com os casos suspeitos e confirmados de dengue e chicungunya, doença que pode deixar sequelas limitantes e em situações mais graves até matar.





Em entrevista a O Fato em Foco, Rodrigo de Moura, pastor e liderança comunitária na região, denuncia o caos nas unidades de saúde. E pede medidas das autoridades sanitárias. Confira.