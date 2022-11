Mesmo após bloqueios de rodovias e de vias urbanas terminarem, manifestantes que participaram dos atos contra o resultado das eleições presidenciais do último domingo, no Brasil, podem sofrer o peso da lei.Horas antes da liberação total dos pontos bloqueados em todo o país, o ministro Alexandre de Moraes anunciou, por meio dos veículos de comunicação, que os manifestantes que contestam o resultado das eleições são considerados “criminosos” O movimentou que mobilizou milhares de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que acreditam em fraude eleitoral, durou quase uma semana.