Socorro médico: a corrida contra o tempo quando falta diagnóstico

Carlos dos Santos Carvalho (camisa azul) acabou morrendo; seu primo Bruno (de boné) acredita que a vítima poderia ter sido salva (foto: Arquivo pessoal)

A dor ainda é grande para a família, que acredita que poderia ter feito mais para evitar o fim que ninguém deseja. Parentes de umde 45 anos que morreu em junho deste ano, não se conformam. Eles contam que Carlos dos Santos Carvalho sofreu umna mão e foi levado a UPA leste, em Belo Horizonte.No primeiro dia ele recebeue voltou para casa. Quando retornou no dia seguinte o local da ferida estava inchado. De acordo com a família ele então foi novamentee ficou internado na unidade de saúde por vários dias, sem ter um diagnóstico para tratamento do que teria provocado a infecção. Ele necessitava de um hospital para os exames mais completos.