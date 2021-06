Ronaldinho Gaúcho processado por pensão alimentícia

O advogado Bruno Medrado ajuizou ação de execução de alimentos contra Ronaldinho Gaúcho, ex-jogador de futebol e ídolo no Brasil e no exterior, onde jogou por boa parte da carreira.

é para a ex-companheira de Ronaldinho. Segundo Medrado, Priscila Coelho e o ex-atleta viveram juntos por seis anos. Apesar da separação em 2019, não houve partilha de bens.O advogado pede uma pensão com valores altos, que ele não revelou, para a mulher, até a partilha definitiva.Segundo Bruno Medrado, a ação foi distribuída e acatada pela justiça do Rio de Janeiro. Ainda de acordo com o advogado, o ex-atleta foi citado para pagamento da pensão e não pagou. A ação requer bloqueio de bens e confisco de valores bancários se o atleta não acertar os valores devidos. Medrado afirma ainda que não descarta entrar com outra ação pedindo a prisao do ex-jogador . Mas por enquanto aguarda uma solução amigável.