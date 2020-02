Gustavo Capanema ganha homenagem da Academia Mineira de Letras

(foto: O Cruzeiro/EM/D.A Press) Na programação de 2020 da Academia Mineira de Letras (AML), além da homenagem ao ex-governador Milton Campos, em 23 de maio, entrou em pauta a celebração dos 120 anos de nascimento de Gustavo Capanema, o mineiro que por mais tempo ocupou um ministério no governo da República. Por 11 anos, ele comandou a pasta da Educação e Saúde, além de ter exercido diversos outros cargos, inclusive o de interventor em Minas Gerais. A sessão celebrativa está marcada para 2 de junho. Os feitos de Capanema, que integrou a AML, serão relembrados pelo acadêmico Angelo Oswaldo.





No presente momento, a reforma administrativa é o grande objetivo do governo Bolsonaro a entrar em discussão no Congresso, esperando-se que a aprovação definitiva de seu texto ocorra de uma vez por todas, a fim de que a administração consiga equilibrar o orçamento da República e diminuir as desigualdades entre o funcionalismo público e o trabalhador das empresas privadas em matéria de remuneração, estabilidade e outros privilégios.

A reforma tem como objetivo criar um novo serviço público e um novo funcionalismo a fim de acabar com distorções na área. Entre os entraves surgidos para a aprovação da medida desejada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, está a extensão do fim da estabilidade a servidores em exercício do cargo, o que configura perda de direitos adquiridos. Enfim, são tantos os percalços que ninguém pode prever quando serão quebrados os ovos e feito o omelete.





Ou a coluna está errada ou até agora, apesar de buscas e pesquisas, ninguém conseguiu descobrir a origem do vazamento do petróleo que se espalhou pela costa do Brasil e fez o diabo com o belo litoral tupiniquim. Várias hipóteses foram descartadas. A coluna continua ao lado (de leve) do leitor que afirmou que o petróleo que contaminou mais de 2 mil quilômetros da costa brasileira teria vazado de uma das plataformas da Petrobras em alto mar. Acrescenta ele que a empresa permanece escondendo o fato do público. Aí no caso, a coluna volta a afirmar: Si non é vero, é bene trovato.





Beleza é fundamental, dizia Vinicius de Moraes, afirmação que gregos já proclamavam há mais de 2 mil anos. Dentro dessa tese, organizadores do Minas Trend, feira de moda cujos lançamentos valem para a temporada de verão 2020/2021, resolveram adotar o tema “Viva a Beleza”. Isso sob o conceito do curador Rogério Lima de que a beleza mudou. O evento está marcado para 21 a 24 de abril, no Expominas, com participação dos melhores estilistas mineiros e de outras praças. Promoção da Fiemg para ativar a indústria da moda no estado.





A data de hoje marca o aniversário de 117 anos do arrendamento em caráter perpétuo, por parte dos Estados Unidos, de 116 quilômetros quadrados na Baía de Guantánamo, no Sul de Cuba, feito com o argumento de os americanos lá instalarem uma base naval com permissão do governo de Havana. O valor do aluguel é de US$ 4,085 mil anuais. A base existe até hoje. Transformou-se em uma cadeia, onde se encontram prisioneiros de guerra e terroristas islâmicos.

Por cerca de 60 anos, Fidel Castro tentou desfazer a concessão e não conseguiu. Não invadiu Guantánamo porque sabia que haveria guerra com os Estados Unidos e Cuba iria perder. E assim a situação continua como dantes no quartel de Abrantes. Barack Obama até que queria devolver a base aos cubanos.





Zezé e Kiki Heraldo Lima, com a supervisão de João Heraldo, movimentam hoje a Fazenda Campo Grande, em Ouro Preto, com almoço lítero-carnavalesco que contará com alguns dos visitantes mais mais importantes que a antiga Vila Rica recebe neste fim de semana momesco. A cidade já está transbordando de gente, com previsão de tráfego caótico no Centro Histórico. Nessas horas, Campo Grande é um oásis de tranquilidade no topo das montanhas.





O Brasil continua defendendo com brilhantismo o primeiro lugar mundial em número de operações plásticas de ninfoplastia, galardão mantido desde 2010. A cirurgia estética de procedimentos íntimos é a que mais progride no país, realizada de maneira muito discreta pelas pacientes. A especialidade também é conhecida como labioplastia, pois uma de suas modalidades mais praticadas é a redução dos tamanho excessivo dos pequenos lábios. Em 2018, cerca de 25 mil procedimentos foram realizados no Brasil. Menores de 18 anos estão aderindo ao processo em grande escala. Minas brilha no setor.





Amigos de BH de Igor Rousseff (foto) , o único irmão da ex-presidente Dilma Rousseff, que nunca quis se aproveitar de favores nos seis anos que ela passou no Planalto, continua sumido do grupo, principalmente da turma do Automóvel Clube, que sente sua ausência. Suspeita-se que ele continue morando em Passa Tempo, onde viveu por cerca de 20 anos. Inicialmente, morou em um trailer. Estaria praticando seu esporte predileto, andar de bicicleta. Não está respondendo ligações pelo celular.





A Festa da Francofonia 2020, celebração da língua e da cultura da França no exterior, ganha a sexta edição na capital. Em 20 de março, o evento será aberto oficialmente com um concerto da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais. Repertório com peças de grandes compositores gauleses. O evento comemora também o cinquentenário da Organização Internacional de Francofonia, destinado à divulgação do idioma francês no mundo.