(foto: Geraldo Magela/Agência Senado)





Em 15 de maio de 1950, os dirigentes do PSD, reunidos na casa de Cirilo Júnior (presidente do partido), decidiram lançar a candidatura de Cristiano Machado à presidência da República. O general Góis Monteiro transmitiu a decisão ao presidente Eurico Gaspar Dutra, seu velho amigo, enquanto o próprio Cristiano procuraria Getúlio Vargas e Ademar de Barros, o governador de São Paulo, para oferecer ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) a vice-presidência.





LEIA MAIS 04:00 - 03/08/2022 Dobradinha de mulheres na terceira via

04:00 - 02/08/2022 Fux faz defesa enfática da democracia e do sistema eleitoral brasileiro

04:00 - 31/07/2022 Lula explora favoritismo nas pesquisas para ampliar as alianças Vargas não objetou a escolha, mas o PSD do Rio Grande do Sul (favorável à indicação de Nereu Ramos), rejeitou a candidatura. O Partido Social Progressista (PSP), de Ademar de Barros, também decidiu não apoiar Cristiano. Sabia que a candidatura de Vargas, apoiada por Ademar, seria lançada em 17 de junho. O próprio tentava adiar a convenção e remover o candidato do PSD, mas não teve sucesso. Cristiano Machado foi aclamado no dia 9 de julho, ou seja, se antecipou a Vargas. Para neutralizar Ademar, Cristiano fez ainda uma aliança com Hugo Borghi, candidato ao governo de São Paulo pelo Partido Trabalhista Nacional (PTN).





Nas eleições de 3 de outubro de 1950, a chapa Cristiano Machado-Altino Arantes (PSD-PR) concorreu com as de Eduardo Gomes-Odilon Braga (UDN) e Getúlio Vargas-Café Filho (PTB-PSP). O resultado final deu a Getúlio 3.849. 040 votos, contra 2.342. 384 dados ao Brigadeiro Eduardo Gomes e 1 697 193, a Cristiano Machado. O refluxo do setor getulista do PSD em relação à candidatura de Cristiano Machado e a transferência de seus votos para Vargas foi um processo de esvaziamento eleitoral que ficou conhecido no jargão político como “cristianização”.





Ontem, a candidata do MDB à Presidência da República, Simone Tebet, foi “cristianizada”pelo MDB do Rio de Janeiro, que decidiu em convenção regional apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a reeleição do governador Cláudio Castro. Segundo o documento aprovado, a gravidade do momento, não qualquer desmerecimento à candidatura posta pelo MDB, “impõe já no primeiro turno das eleições apoiar a candidatura do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o mais qualificado entre todos para governar”. O MDB cristianizou Ulysses Guimarães (1989), Orestes Quercia (1994) e Henrique Meirelles (2018), mas nunca de papel passado.





Sem compromisso





Segundo o ex-governador Moreira Franco, um dos autores do texto, não houve nenhum acordo prévio com a Lula. A decisão de apoiar o petista foi tomada mirando quatro objetivos:





1º - fortalecer as instituições políticas democráticas, não para mantê-las congeladas no tempo, mas modernizando-as e adaptando-as às exigências de um mundo que muda cada vez mais rapidamente e não perdoa os retardatários;





2º - não aspirar à reconstituição do passado, consciente de que temos de procurar nosso lugar no futuro que está em gestação em todos as esferas da vida;





3º - recuperar o papel do Estado na liderança e na promoção do desenvolvimento econômico e na repartição dos frutos do progresso, do mesmo modo como o fizeram todos os países democráticos do mundo;





4º - governar em nome de todos os brasileiros e para todos os brasileiros e garantir segurança jurídica e estabilidade institucional para os que produzem e trabalham.





“Uma coalizão de brasileiros, unidos por estes valores, pode evitar os males que nos ameaçam, dar fim a um momento sombrio de nossa história e lançar as bases duradouras de um verdadeiro desenvolvimento inclusivo e sustentável. Esta é uma oportunidade que não podemos perder”, argumenta o documento aprovado na convenção.





Moreira foi um dos artífices do impeachment de Dilma Rousseff e trabalha para que o ex-presidente Michel Temer também declare apoio ao ex-presidente Lula, mas não houve nenhum sinal efetivo de reaproximação entre ambos. Lula simplesmente esnobou Temer, solidário com a ex-presidente Dilma Rousseff.





O MDB do Rio de Janeiro é presidido pelo deputado Leonardo Picciani, filho do ex-presidente da Assembleia Legislativa Jorge Picciani, velho aliado de Lula. O ex-prefeito de Duque de Caxias Washington Reis foi indicado vice da chapa. O governador Claudio Castro apoia a reeleição do presidente Jair Bolsonaro.