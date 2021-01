Redes de intrigas: Eleição no Congresso não é garantia para Bolsonaro

A moral da história não tem muito a ver com o longa-metragem que em- presta o título à coluna, por sinal uma excelente dica para a tarde deste domingo, em tempos de distanciamento social. Lançado em 1976, o filme de Sidney Lumet é uma dura crítica aos meios de comunicação, principalmente a TV, que arrebatou quatro Oscar: ator (Peter Finch, entregue de forma póstuma), atriz (Faye Dunaway), atriz coadjuvante (Beatrice Straight) e roteiro (Paddy Chayefsky). A trama de Rede de intrigas é uma pequena obra-prima. Com baixos índices de audiência, o âncora do programa de notícias da rede UBS Howard Beale (Peter Finch) surta e aparece na televisão afirmando que cometerá suicídio dentro de uma semana, em pleno horário nobre. Seu produtor entra em pânico com a atitude do amigo, acreditando que sua carreira e a de Howard estariam encerradas. Entretanto, o colapso do âncora acaba dando mais audiência ao programa. A ambiciosa diretora de TV Diana Christensen (Faye Dunaway) e o executivo Frank Hackett (Robert Duvall) não estão nem aí para o surto do apresentador, só querem saber de faturar com o sucesso de público. Rede de intrigas se passa logo após a Guerra do Vietnã e o escândalo de Watergate, que levou Richard Nixon à renúncia. É um ambiente de muito ceticismo em relação à política e às insti- tuições norte-americanas. Nesse cená- rio, o sisudo âncora Howard Beale se transforma num jornalista sem papas na língua, que não tolera a situação e assume o papel de porta-voz da opinião pública. Controlar o desequilibrado Howard Beale, porém, será bem mais difícil do que qualquer um poderia pensar.Na política brasileira, a intriga da hora é o estresse entre o presidente Jair Bolsonaro e seu vice, general Hamilton Mourão. Desde o episódio das “racha- dinhas” (devolução de parte dos salários dos assessores para o parlamentar que os nomeou) da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, no qual estão envolvidos o senador Flávio Bolsonaro (PR-RJ), seu filho, e a primeira-dama Michele, Bolsonaro está convencido de que o vice sonha com a cadeira de presidente da República. Demitiu dois ministros logo após o escândalo vir à tona, por acreditar numa conspiração para apeá-lo do cargo: o ex-secretário-geral da Presidência Gustavo Bebianno, já falecido, e o ex-secretário de Governo Carlos Alberto Santos Cruz, um general reformado — respeitadíssimo na caserna por sua atuação em missões da ONU no Haiti e no Congo, que hoje lhe faz uma oposição implacável.

A crise sanitária e a recessão econômica, que Bolsonaro tenta mitigar no gogó falando barbaridades, jogaram os indicadores de aprovação do governo para baixo e estão desgastando a imagem do presidente da República de forma muito acelerada. O número de mortes provocadas pela COVID-19 e a indignação da população com o colapso do Sistema Único de Saúde (SUS) em Ma- naus, além de desmoralizar os militares à frente do Ministério da Saúde, sob comando do general Eduardo Pazuello, embalaram a agitação a favor do impeachment de Bolsonaro. O que parecia impensável passou a ser uma possibilidade, diante do descalabro na saúde: uma aliança entre os partidos de es- querda e o general Mourão, homem sabidamente de direita. Com essa Bolsonaro não contava. A escolha de Mou- rão como vice teve por objetivo evitar que a oposição derrotada nas urnas em 2018 embarcasse na canoa do impeachment. A narrativa de que o impeachment de Dilma Rousseff fora um golpe liderado pelo vice Michael Temer, com apoio dos militares, dividia a oposição.

Mas não que o impeachment passou a ser o centro da tática tanto da esquerda como dos movimentos cívicos que foram pra rua contra a “presidenta” pe- tista. Bolsonaro trabalha para consolidar sua blindagem no Congresso, com as eleições do senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) e a do deputado Arthur Lira (PP-AL) à presidência do Senado e da Câmara, respectivamente. É jogo jogado, mas isso não significa corpo fechado. Mesmo que Bolsonaro obtenha uma vitória consagradora na “guerra de po- sições” para se manter no poder, isso não altera certas características de seu governo nem do Congresso. A maioria formada para apoiá-lo, tanto na Câmara como no Senado, foi obra silenciosa dos militares que controlam o governo, sobretudo do ministro Luiz Ramos, se- cretário de Governo, e das velhas rapo- sas políticas do Centrão, entre as quais o senador Ciro Nogueira (PI), presidente do PP, os ex-deputados Valdemar Costa Neto (SP), do PL, e Roberto Jefferson (RJ), do PTB e o ex-prefeito Gilberto Kassab (SP), do PSD, com maior ou menor estridência. São políticos que já apoia- ram e abandonaram todos os governos. Por sua vez, os militares têm uma cultura de troca de guarda, ou seja, rodízio nos comandos, que foi uma das características do regime militar. Bolsonaro tem razão ao ver em Mourão uma ame- aça. O vice é “imexível” e está preparado para assumir seu lugar em caso de ne- cessidade, com apoio do Centrão e dos militares, caso a popularidade do presidente continue desabando e o impeachment realmente ganhe as ruas, financiado por setores empresariais descontentes com os rumos da economia. Além disso, num governo de características bonapartistas, patente é documento.