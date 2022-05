Atlético pós-Cuca, uma herança maldita que atinge Turco Mohamed?

Cuca comandou o Atlético na conquista de seus títulos mais importantes (foto: Yuri EDMUNDO / POOL / AFP - 28/12/21)

É inegável que as maiores alegrias vividas pela torcida atleticana em sua história são os títulos expressivos que o clube colecionou sob o comando do Cuca. Em 2013, com o troféu da Copa Libertadores, naquela campanha épica, e na temporada abençoada de 2021, com o triplete: Mineiro, Brasileiro e Copa do Brasil. Nos dois casos, uma fusão no mínimo curiosa: o êxtase vivido com as conquistas é sucedido por uma ressaca pós-Cuca difícil de se curar.Foi assim em 2014. Em 2022, os indícios apontam para jornada parecida. Seria alguma espécie de herança maldita?