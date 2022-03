A fé que move Marquinhos Santos, o América e a vaga na Libertadores

Marquinhos Santos, técnico do América, no jogo contra o Guaraní, no Defensores del Chaco (foto: Mourão Panda/América)



Para muita gente que acompanhou a jornada épica do América no Paraguai, com a virada histórica sobre o Guaraní, pela Copa Libertadores, a imagem que ficou foi a presença de torcedores que encararam mais de 30 horas de estrada para ver o primeiro jogo do time em solo internacional. Houve também quem enaltecesse a importância do pênalti defendido por Jaílson, depois de uma quase defesa – ele caiu no canto certo, mas a bola lhe escapou e cruzou, sorrateiramente, a linha do gol. Ou a cobrança "marrenta" de Wellington Paulista, com direito a mais de uma paradinha.Uma cena registrada no início da cobrança das penalidades, porém, também pode entrar para o rol das mais marcantes da noite - e ajudar a explicar a vaga arrancada, no coração e na raça, pelo Coelho no Defensores del Chaco.

A adrenalina americana estava a mil. Depois de um primeiro tempo apático, a equipe mineira conseguiu reagir, fazer os gols de que precisava para, na prática, sobreviver: esportivamente falando, igualar o confronto com os paraguaios e levar a definição para os pênaltis.



Ajoelhado ao lado dos companheiros de comissão técnica, Marquinhos Santos, treinador do time, parecia em transe: olhos fechados, punhos cerrados e lábios se movimentando rapidamente, possivelmente recitando uma oração. A fé que, dizem, move montanhas, moveu o comandante alviverde.





Àquela altura, ele já tinha vivido toda sorte de emoções. Confessou que esteve a ponto de jogar a toalha e dar a classificação como perdida, ao ver a desvantagem de 2 a 0 no placar, logo no início do primeiro tempo – que se juntava à derrota por 1 a 0 amargada no Independência, numa noite de amplo domínio de sua equipe, uma semana antes.



"Tive um momento de entregar os pontos, mas Deus não deixou", disse, em entrevista ao Sportv, nesta quinta-feira.





No intervalo, passar apenas as instruções técnicas para seus atletas não bastaria. Elas eram muito necessárias, afinal, o América foi presa fácil para o Guaraní na etapa inicial e mal ameaçou o gol paraguaio. Contudo, Marquinhos teria de ser mais do que treinador. Ele precisava acreditar na reviravolta e fazer os jogadores também apostarem que era possível fazer três gols.





Vieram aquela conjunção astral favorável, a entrada providencial de Everaldo – que deu outra movimentação ao time – e os gols. Voltamos então à cena de Marquinhos Santos em seu transe. Naquele momento, não era mais entre ele e seu time. A partir dali, nada mais poderia fazer. Sua influência se encerrara na lista de batedores. Restava, então, buscar a contribuição divina. E ele pediu com tanto fervor, que acabou alcançando.





A trajetória de Marquinhos Santos como treinador de futebol não é longa: ele tem somente uma década à beira do campo. E é muito jovem para os padrões aos quais estamos acostumados: apenas dois anos mais velho que o goleiro Jaílson (40) e quatro que Wellington Paulista (38). Mas, certamente, já escreveu um capítulo que ficará eternizado em sua carreira.



Quando se lembrarem de Marquinhos Santos, do América na Libertadores, se lembrarão da virada histórica em Assunção.





Podem se lembrar de muito mais, porque ao avançar para a terceira fase da competição continental o Coelho abriu uma janela de oportunidades internacionais. Vai seguir na Libertadores ou, na pior das hipóteses, caso seja eliminado pelo Barcelona-EQU, ir para a Sul-Americana e dar prosseguimento à caminhada pavimentada por cotas em dólares – detalhe muito importante para as pretensões do clube, inclusive, de permanência na Série A do Campeonato Brasileiro.



Agora, não vai dar é para depender sempre da fé. O lado bom da história é que o próprio Marquinhos Santos reconheceu que a produtividade foi baixa e é preciso melhorar para os desafios que estão por vir. Para conseguir regularidade, no entanto, ele terá de acertar muito mais seu time. A defesa, especialmente, que tem se mostrado vulnerável.





É fato que o trabalho está no início, que houve uma reformulação em setores importantes da equipe e leva tempo até que toda a engrenagem esteja ajustada. Mas fica o alerta. Sem querer atrapalhar a festa americana, é bom colocar os pés no chão e analisar também friamente o que foi o jogo em Assunção.





Os resultados são o que realmente importam neste momento, dentro da tese de que os fins justificam os meios. Mas mais do que sementes de alegria, que eles sejam o trampolim para a consolidação de um trabalho consistente de Marquinhos Santos no Lanna Drumond.