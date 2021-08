Os brasileiros que saem de Tóquio campeões mesmo sem a medalha de ouro

Darlan Romani foi quarto colocado no arremesso de peso nos Jogos Olímpicos de Tóquio (foto: Andrej ISAKOVIC / AFP) Olimpíada de Tóquio tem me tirado algumas (muitas) horas de sono, mas tem me devolvido um pouco da ternura perdida em tempos pandêmicos. Uma percepção de que o pódio pode ser o objetivo, mas nem sempre será o ponto final. E que é preciso compreender e aceitar isso.



No esporte e na vida, a gente vai se dando conta de que ganhar medalhas é bom, mas, muitas vezes, saber que você fez o seu melhor, o que estava ao seu alcance, também precisa ser suficiente para dar sentido à existência.



Praticamente todos os dias um roteiro desses, de filme, surge na nossa frente, quase como um choque de realidade a desmistificar todo o glamour que envolve um atleta olímpico. Quando você para para ouvir tudo o que ele teve de passar para chegar até ali, começa a adequar seu julgamento a respeito da performance dele.



A exigência quanto a resultados, a avaliação do papel que desempenhou, tudo isso segue novos parâmetros. Há muita história de luta, muita resiliência e toda sorte de superação. E não dá para dissociá-las do conceito de missão cumprida no Japão. Por mais que possam achar clichê ou piegas dizer isso.





Veja o exemplo de Darlan Romani, quarto colocado no arremesso de peso. Ele e sua família viveram momentos dramáticos por causa da COVID-19: o irmão e a mãe chegaram a ser internados com casos graves, e até ele passou pela doença, perdendo 10 quilos em duas semanas.





A pandemia também impactou o aspecto esportivo. No último ano de preparação para a Olimpíada, Darlan teve de improvisar, em um terreno ao lado de sua casa, em Bragança Paulista, um espaço para que pudesse treinar o arremesso.



Nos oito últimos meses, ficou ainda sem o acompanhamento de seu treinador, o cubano Justo Navarro, impedido de encontrá-lo por causa das restrições de viagem impostas pela COVID-19. E acabou desenvolvendo uma lesão nas costas, que o levou a fazer uma cirurgia.



Colocando tudo isso na mesa, não dá para não considerar o fato de ele ser o quarto melhor do mundo um grande feito. Darlan não precisa de uma medalha para aferir o quão longe chegou.









Em uma das imagens gravadas por Mayra, ela se exercita carregando a irmã nos ombros. Voltou de Tóquio com um bronze que vale ouro.



A esse se somam outros relatos, como o da judoca Mayra Aguiar , que em novembro do ano passado (portanto, a pouco mais de oito meses do início da Olimpíada) precisou operar o joelho esquerdo e fez todo o trabalho de recuperação em casa, contando inclusive com a ajuda da irmã, que é fisioterapeuta e se alternava entre os tratamentos e o auxílio nos treinos de judô.Em uma das imagens gravadas por Mayra, ela se exercita carregando a irmã nos ombros. Voltou de Tóquio com um bronze que vale ouro.

A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei (que nesta quinta-feira foi derrotada pela Rússia e ficou fora da final olímpica) também tem seu representante nessa lista. Muita gente tem culpado o técnico Renan dal Zotto pela pior campanha da equipe nos últimos anos 16 anos, mas, para o treinador, só de estar no Japão já é uma vitória.



Renan ficou 36 dias internado por causa da COVID-19, foi intubado duas vezes, perdeu 26 quilos e relatou ter sentido a morte de perto em mais de uma oportunidade. "Eu me vi duas vezes morto. Em uma, cheguei a ver uma matéria dizendo que eu tinha partido e deixado esposa e dois filhos. Realmente, vivi isso", contou, após a alta do hospital, em 21 de maio.





A mineira Ana Patrícia, parceira de Rebeca no vôlei de praia, desmaiou um dia antes da decisiva partida contra a dupla suíça Vergé-Dépré e Heidrich, pelas quartas de final, por conta de um mal-estar. Mesmo assim, foi para o jogo. Durante o confronto, voltou a se sentir mal, com náuseas e até uma leve desidratação, e pensou em desistir. Mas seguiu adiante.



Ciente do drama da amiga, Rebeca tentou chamar para si a responsabilidade do jogo. Assim elas foram até o fim, e acabaram eliminadas dos Jogos de Tóquio. Ciente de todo esse contexto, não dá para não reconhecer o quão guerreiras as duas foram.





Das piscinas vem a história de vida de Bruno Fratus – e aqui a palavra vida tem sentido especial. Um dos grandes nomes da natação brasileira dos últimos anos, ele chegou a pensar em suicídio há poucos anos, durante um período de depressão profunda pós-Rio'2016, na qual era um dos favoritos à medalha nos 50m livre e saiu com um decepcionante sexto lugar.



Em Tóquio, ao garantir o bronze, Bruno se sentiu campeão. E ninguém pode afirmar o contrário.