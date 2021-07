A luta do Cruzeiro não é pelo G-4 da Série B

Mozart tem seis jogos à frente do Cruzeiro, sendo duas vitórias, dois empates e duas derrotas (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O golaço que não deixaram Marcelo Moreno marcar

É sabido que a queda para ado Campeonato Brasileiro é traumática para todo grande clube do país – aqueles que ostentam em suas galerias títulos expressivos, envergam uma camisa de peso e arrastam milhões de torcedores. Só que muitos deles passaram pela experiência sem maiores estragos: voltaram à elite como campeões e acabaram fazendo do limão uma limonada.Aos cruzeirenses, no entanto, essa possibilidade ainda não se apresentou. Pelo contrário: nem em seus piores pesadelos, eles poderiam imaginar um roteiro tão dantesco. Pela segunda temporada seguida, seu glorioso passado não têm feito a menor diferença: anunca sequer figurou nem entre os quatro primeiros colocados da competição. E continua longe disso.A crise financeira e institucional acaba indo parar dentro das quatro linhas, na maior parte das vezes, no fundo das redes de Fábio. Sem conseguir se reestruturar, o Cruzeiro se tornou refém do acaso. E a bola não tem perdoado.A melhor colocação do time em toda a sua participação na Série B, até aqui, é o 10º lugar, ocupado nas 29ª e 30ª rodadas do campeonato do ano passado. Foi o melhor que o time conseguiu nas 46 rodadas que já disputou na Segunda Divisão. É muito, muito aquém de qualquer previsão feita.No ano passado, o saldo negativo de seis pontos (por punição da) foi apontado como um dos vilões. O problema é quem acha que ele foi o único. Mesmo se não tivesse tido descontados aqueles seis pontos, a equipe celeste “ostentaria” o posto de dona da pior campanha do turno da Série B entre os grandes.Somou 20 pontos e, com mais seis, ainda assim ficaria atrás do segundo colocado nessa lista do purgatório futebolístico: o, que fez 29 pontos nas 19 rodadas iniciais de 2006. No fim daquele ano, o Galo subiu, missão que o Cruzeiro não conseguiu cumprir em sua primeira tentativa.A segunda também não está sendo muito animadora. Nem– quinto treinador na gestão de pouco mais de um ano do presidente Sérgio Santos Rodrigues – se arrisca a cravar que o acesso virá.Após o jogo contra o Guarani, ele afirmou que não falaria sobre isso. “É um objetivo muito distante”, justificou. “Vamos brigar jogo a jogo.” Essa postura é compreensível, pois o jogo a jogo não tem sido nada promissor.Contra o Bugre foi simbólico: o Cruzeiro ficou duas vezes à frente no placar, mas não sustentou a vantagem e amargou o empate, no Mineirão, por 3 a 3. A falta de consistência, sobretudo nos jogos em casa, tem sido determinante.Neste ano, em quatro partidas, foi só uma vitória, nos 2 a 1 sobre o Vasco, além de dois empates (3 a 3 com o Guarani e 1 a 1 com o Goiás) e uma derrota (e que derrota!): 4 a 3 para o CRB. No ano passado, já foi assim, com o sarrafo bem baixo: dos 19 confrontos como mandante, ganhou apenas seis, perdeu outros seis e empatou sete.Esse é só mais um elemento a mostrar que o, em momento algum, tem desenhado trajetória que leve a pelo menos uma das vagas na Série A.Desde que deu o seu primeiro chute na bola pela Segunda Divisão, o time celeste tem se visto mais próximo da zona de rebaixamento do que do grupo de acesso à Primeira Divisão.Em várias oportunidades, o fantasma daganhou contornos reais. Foram 11 rodadas no ano passado e quatro já neste ano em que a equipe esteve entre as quatro piores do campeonato. Outra informação que precisa ser encarada com seriedade. Desdenhar dela só aproximará o Cruzeiro de um buraco ainda maior do que o que ele já está.Os sinais estão aí, para quem quiser ver.É claro que não dá para colocar tudo na conta de Mozart, que tem somente seis partidas no comando da Raposa. Mas ele é parte integrante do contexto e, a esta altura, não é possível vislumbrar algo muito melhor. Não existe essa sinalização.Falar em, em acesso e, principalmente, em título destoa muito da realidade. No cenário atual, a maior preocupação do Cruzeiro parece ser, de fato, existir, sobreviver. Há quem diga que essa é uma ameaça tão grande (e tão real) quanto uma tenebrosa queda para a Terceira Divisão.