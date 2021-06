O golaço que não deixaram Marcelo Moreno marcar

Marcelo Moreno, atacante da Seleção Boliviana e do Cruzeiro, está com COVID-19 (foto: AIZAR RALDES/AFP)

“A vida do jogador não vale nada?”, escreveu o atacante, da Seleção Boliviana e do, em um post no Instagram na terça-feira (15/6), ao comentar o primeiro balanço divulgado pela Conmebol de contaminados peladurante a Copa América, que começara dois dias antes.Na ocasião, foram detectados 52 infectados, entre delegações participantes – o próprio atacante, inclusive –, árbitros e colaboradores da entidade. Nesta quinta-feira (dois dias depois, portanto), os números foram atualizados, pulando para 65 testes positivos para o novo“Obrigado a vocês da Conmebol por isso. A culpa é totalmente de vocês. Se morre uma pessoa, o que vocês vão fazer?”, dizia o restante do questionamento do jogador na rede social, naquele dia.A atitude de Moreno surpreendeu muita gente, já que dificilmente um atleta se posiciona de forma tão veemente. Poucos são os que se predispõem a se expor, especialmente batendo de frente com os mandatários do futebol.Por isso, era de se elogiar o que deveria ser corriqueiro: o simples fato de o atacante exercer seu papel de cidadão.Pois não demorou muito, e o post foi apagado. O que veio a seguir, aí sim, não surpreendeu ninguém.No mesmo dia, a Comissão Disciplinar daanunciou ter aberto um procedimento contra Marcelo Moreno, afirmando que ele infringiu o código de conduta ao atacar a “lealdade, integridade e esportividade” da competição.A entidade que comanda o futebol sul-americano deu o prazo de dois dias para que o jogador se defendesse. Se fosse considerado culpado (???), poderia sofrer advertência, multa ou até perder a premiação, em caso de conquista do torneio.Eis que, nesta quinta-feira (17/6), Moreno soltou um comunicado para “contextualizar” o post da discórdia. Disse que não “foi uma declaração textual” dele e que não teve a intenção de gerar polêmica, ofender ou questionar a Conmebol, “nem suas autoridades”.Ainda: segundo o jogador, o post nem teria sido feito por ele. “Lamentavelmente, minha preocupação pela situação do meu contágio por COVID-19, que me impediu de jogar com minha querida Seleção Boliviana na estreia da, e pela pandemia em geral que nos afeta a todos foi interpretada de maneira incorreta por quem é encarregado de realizar minhas comunicações públicas.”E ele seguiu “contextualizando”, com as seguintes palavras: “Entendo que a Conmebol tem feito um esforço por organizar a Copa América, para manter a competitividade e o rendimento esportivo das seleções, visando o Mundial, enquanto a mesma situação da pandemia nos gera situações que são complicadas para relevar. (...) A todas as pessoas que têm se sentido ofendidas pelo ocorrido, pelo bem da minha seleção e de todas as pessoas que amam o futebol, espero que minhas palavras sirvam para trazer tranquilidade e que o torneio continue oferecendo alegrias em meio a momentos adversos que estamos vivendo”.Para bom entendedor, não é preciso mais. Marcelo Moreno teve seus motivos para emitir tal nota. Não é difícil imaginar quais. Ele não pode dizer, mas a gente pode: foi censurado, pressionado publicamente e, para não pagar o preço, pediu desculpas por algo que não fez. Assim funcionam os regimes autoritários.No linguajar do futebol, o que era um golaço virou uma bola fora.Com todo o avanço que vivemos atualmente, em termos de sociedade, é impressionante que fatos assim ocorram. Que o direito de se expressar seja coibido. E o pior: de se expressar por causas legítimas.Infelizmente, não é “privilégio” do futebol sul-americano. Na Europa, um episódio tem chamado a atenção, e acredito que deva ser estudado por sociólogos de lá. Jogadores que estão fazendo gestos antirracistas sendo vaiados por torcedores e, de certa forma, questionados por seus pares.

A Seleção da Inglaterra foi a primeira a sentir na pele. Ao repetirem o gesto de se ajoelhar (copiado de atletas ativistas após o assassinato do negro George Floyd por um policial branco, nos EUA, no ano passado) antes de amistosos preparatórios para a Eurocopa, em Middlesbrough, os jogadores foram vaiados pelos torcedores do próprio país.



Durante a Euro, a crítica se repetiu na partida entre Bélgica e Rússia, em São Petersburgo, quando os belgas se ajoelharam e foram vaiados pela torcida local. Os jogadores russos ficaram de pé.



Seleções de Croácia e Holanda também avisaram que não iriam aderir ao movimento.



Veja bem: uma manifestação pela igualdade de raças. Contra o preconceito. Preceitos básicos, que deveriam estar assimilados em toda e qualquer sociedade. Mas que são desvirtuados por motivos torpes. É surreal – e muito triste.