TV Globo x Flamengo: a senha para o fim dos estaduais?

Flamengo exibiu na íntegra, em seu canal oficial no Youtube, a vitória por 2 a 0 sobre o Boavista, no Maracanã (foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

O anúncio da TV Globo, nessa quinta-feira, de não mais transmitir jogos do Campeonato Carioca, por causa de uma queda de braço com o, pode ter ecos muito além da Gávea. Para quem acompanha os bastidores do futebol nos últimos anos, esse movimento no tabuleiro de xadrez parece ser presságio de algo maior. O grande xeque-mate talvez seja uma decisão que vem sendo especulada há muito tempo de maneira discreta, porém persistente: oNão vai ser uma relação causa-consequência imediata do que se desenrolou no Carioca, até porque há vínculos em vigor. Mas o que acontece por lá pode ser um passo significativo para uma mudança mais profunda no calendário do futebol brasileiro. Não é de hoje que ela vem sendo aventada, cozinhada em fogo baixo. O momento para ser servida à mesa pode ter chegado.No Rio, o imbróglio começou no ano passado, com o desencontro nas negociações pela assinatura do contrato dos direitos de transmissão do estadual. O Flamengo discordou dos R$ 18 milhões pagos pela emissora como cota para os três grandes:, Fluminense eCom o time em alta no mercado, os dirigentes flamenguistas não aceitaram receber o mesmo que seus pares. E apresentaram uma contraproposta de nada menos de R$ 80 milhões. Nada feito.O ápice dessa queda de braço veio com a exibição ao vivo, pela FlaTV, da partida contra o Boavista . O clube se baseou na Medida Provisória 984 (que passa ao mandante os direitos de transmitir os jogos), editada em junho pela Presidência da República – de estreito relacionamento com os cartolas rubro-negros.Alegando quebra de contrato, aPara o Flamengo, de fato, pode fazer pouca diferença o dinheiro da TV. No início deste ano, o clube faturou R$ 16,5 milhões com premiações e bilheterias de dois títulos (Supercopa e Recopa) e do primeiro turno do Carioca – quase o mesmo valor oferecido pela Globo.Para Botafogo,e Vasco, não deixa de ser uma receita bem-vinda, já que estão em situação financeira delicada e sem grandes perspectivas de títulos que resultem em pomposas premiações. Mas, pela tradição e peso da camisa, também podem acabar se virando com outros patrocinadores.Agora vai explicar para os clubes menores como será ficar sem a receita da TV, caso a Globo desista de vez da competição. Entraram nos cofres de Bangu, Volta Redonda, Cabofriense e Boavista, por exemplo, nada menos do que R$ 4 milhões.Isso sem contar a premiação acordada: R$ 3,5 milhões ao campeão, R$ 1,5 milhão ao vice, R$ 1 milhão para os vencedores das Taças Guanabara e Rio, e R$ 150 mil do segundo ao quarto colocados de cada turno do campeonato.O vínculo da emissora com ovai até 2024 (apenas com o Flamengo ia até 2019), porém, o cenário parece bem nebuloso atualmente.Vamos estender esse panorama para os outros cantos do país para ver o impacto financeiro, caso a principal patrocinadora dos estaduais saia de campo.Neste ano, a TV pagou pela transmissão do Campeonato, a Atlético e Cruzeiro, R$ 14,3 milhões cada – o clube celeste antecipou sua parte na temporada passada. O América teve direito a R$ 4 milhões.A cota de Boa, Caldense, Coimbra, Patrocinense, Tombense, Tupynambás, Uberlândia, URT e Villa Nova foi de R$ 1 milhão.O contrato vai apenas até a edição do ano que vem. Novamente:podem se virar bem e até arrumar uma forma de transmitir seus jogos (e arrecadar com isso), pelos canais oficiais de internet. Já os demais... Sem a renda e o Estadual, alguns deles podem até desaparecer, já que montam times essencialmente para disputar a competição.está acertado com a Globo até 2022. É o campeonato que custa mais à emissora. Também está no mercado mais forte do país e tem equipes do interior mais bem estruturadas.Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo receberam, neste ano, R$ 26 milhões cada. Para Água Santa, Botafogo, Bragantino, Ferroviária, Guarani, Inter de Limeira, Ituano, Mirassol, Novorizontino, Oeste, Ponte Preta e Santo André, a cota foi de R$ 6 milhões.



Ainda cabem premiações por objetivos: R$ 5 milhões ao campeão e R$ 1,650 milhão ao vice, além de valores que vão de R$ 1,080 milhão (ao terceiro colocado) a R$ 100 mil ao 14º.



No Gaúcho, o contrato com a Globo vale até o ano que vem. Grêmio e Internacional tiveram direito, nesta temporada, a R$ 13 milhões cada. Brasil de Pelotas e Juventude, a R$ 1,5 milhão cada. E Aimoré, Caxias, Esportivo, Novo Hamburgo, Pelotas, São Luiz, São José e Ypiranga a R$ 1 milhão cada.



No Baiano, a situação é mais complicada porque o vínculo é só até este ano. Se decidir abrir mão dos estaduais, a Globo pode começar por ali. As cotas são bem menores: para Bahia e Vitória, foi de R$ 912,5 mil cada. Atlético de Alagoinhas, Bahia de Feira, Doce Mel, Fluminense de Feira, Jacobina, Jacuipense, Juazeirense e Vitória da Conquista embolsaram R$ 121,3 mil cada.



No Nordeste, possivelmente o estado de torcida mais apaixonada seja Pernambuco. Lá, os direitos de TV vão até 2022. Sport, Náutico e Santa Cruz ficam com 75% do patrocínio total, dividindo igualmente R$ 3 milhões. Afogados, Central, Decisão, Petrolina, Retrô, Salgueiro e Vitória levaram, neste ano, R$ 143 mil cada.



Pouco atrativos para os clubes das capitais, os estaduais têm se sustentado mais pela tradição e pelo clamor das federações, que também veem na competição uma fonte de renda. Já vinham perdendo apelo e, com a pandemia do novo coronavírus, a situação ficou ainda mais desfavorável por causa da recessão econômica.



Sem o televisionamento dos jogos para dar visibilidade aos patrocinadores, dificilmente seriam mantidos. Ou teriam de sofrer uma grande mudança de formato, com menos datas e talvez sem a presença dos grandes - que são, justamente, a salvaguarda dos times do interior, pois garantem maior valorização da competição e ganho a mais de bilheteria.



Tecnicamente, os estaduais não têm acrescentado muito. E são cada vez mais raras as revelações de jogadores, diferentemente do que ocorria no passado. Na prática, eles têm servido para a sobrevivência de clubes menores e como uma espécie de aquecimento de temporada para os grandes. A cisão no Rio pode ser o golpe fatal nessa longa história.