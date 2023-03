Estão sumindo os extensores de cinto e ninguém sabe o que está acontecendo

(foto: Jéssica Balbino/Reprodução)

Se contar, ninguém acredita. É clichê começar uma história assim, mas o que aconteceu foi de desacreditar mesmo. No entanto, está consumado.





A loucura é pensar que uma tarefa que exige tanta discrição foi executada por mim, que com os meus 130kg, não passo exatamente despercebida. Não sei dizer se foi a arquitetura do plano, o calor da hora, sorte, ou falta de atenção de quem estava em volta.









Eu, no lugar dela, teria ficado esperta. Mas não foi o que aconteceu. O suor frio que escorreu da minha testa enquanto eu digitava, no bloco de notas do celular, freneticamente, um e-mail para a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) também poderia ter entregado meu nervosismo. Mas não foi o que aconteceu.





Onde é que já se viu?! Eu, logo eu. Ali, envolvida naquela trama. E o pensamento intruso do “e se?” foi se formando.





E se eu fizer? E se o pior acontecer?





Não demorou muito para que o pequeno demoniozinho sussurrando na minha orelha esquerda convencesse o anjinho que sussurrava na orelha direita: o pior já aconteceu!





Era verdade. Ele tinha razão. O que poderia ser pior do que aquela humilhação pública?





O jeito certo era eu me vingar e, até ali, já tinha vivido anos - e humilhações - suficientes para saber que não seria um e-mail que mudaria alguma coisa.





Mas e uma revolução? E se eu começar, neste exato momento, uma revolução?





É possível me armar disso e enfrentar todas as limitações impostas? O que mais eu preciso como dínamo e motivação?





O olhar de pena da comissária ao me arrancar da poltrona? A complacência? A desculpa de que “é uma recomendação da Anac, senhora”, ou “fique à vontade para as medidas legais”.





Quantas vezes você, caro (a/e) leitor já foi “arrancado” de um lugar marcado, pelo qual você pagou, por conta da sua aparência física? Por causa do seu corpo? Se sentiria mal? Humilhado? Concorda com o “famoso quem”, youtuber que berra aos quatro ventos que tudo bem acontecer isso e que erradas estão as pessoas que se constrangem? Acha que pessoas como eu não deveriam sair de casa? Deveriam morrer trancadas, sujas e humilhadas por “não terem se esforçado o suficiente” para serem magras e pertencerem ao padrão que estabelece quem merece ou não existir?





Mas o que eu estava prestes a fazer sim. Mudaria tudo.





Eu teria coragem? Há quem ache, até hoje, que não.





Contrariando o escândalo que sempre fui, me vesti de discrição, cálculos matemáticos e uma ‘pitada de psicopatia’ que me levou ao mais puro gozo diante da situação.





Ainda sentada, calculei o tempo exato entre o anúncio de desafivelar os cintos, as portas em automático se abrindo e o passageiro ao meu lado se levantar.





Dali em diante, tudo ocorreu em câmera lenta: o suor escorrendo ainda mais. Uma pizza embaixo do suvaco. Mas eu estava em Recife. É calor mesmo, não é?





E toda migalha de coragem que consegui juntar para furtar o extensor de cinto.





Fora alguns livros em bibliotecas públicas, eu nunca havia furtado nada, então, a falta de espaço combinada à falta de prática e o suor reiteram meu aspecto de ‘ porca gorda ’ que tanto gostam de me chamar.





Fixada nesse pensamento, o medo de ser presa e o desejo de vingança combinados explosivamente, desafivelei o cinto, enrolei o extensor - sim, o temido extensor de cinto para conseguir se prender às poltronas em aeronaves - o segurei bem firme na mão.





Com uma mão, limpei o suor e, com a outra, o objeto. Quase o “objeto a”, o anel do Gollum. Mentalmente, sussurrei “my precious” enquanto olhava para os lados, desconfiada demais e com frio na barriga demais - a famosa ansiedade - de quem acabou de fazer algo impróprio.





Imoral? Me recuso a adjetivar assim, já que falta moralidade no espaço entre as pernas dos passageiros e a poltrona da frente, entre o braço de um banco e outro, entre o preço da passagem aérea e o que é oferecido. Entre a sociedade absolutamente gordofóbica e mais de 50% da população brasileira gorda.





Assim, saí triunfante, pela porta da frente, segurando o extensor tal qual quem segura seu smartphone ou qualquer objeto de valor. O suor, devagar, virou uma sensação de alegria. Era possível sentir a dopamina trabalhando meu corpo. Ficou impossível segurar o riso!





E qual melhor forma de se vingar se não organizar a raiva e transformá-la em alegria? No pior dos casos, a história seria entretenimento para os meus amigos íntimos. Seria, claro. Se eu tivesse parado ali.





Mas não, a sensação foi tão empoderadora que, desde então, qualquer viagem que eu faça, peço o extensor e, antes de sair, repito o ritual: suor escorrendo, frio na barriga, medo e excitação e ‘objeto a’ nas mãos.





Se eu coleciono? Claro que não. Eu distribuo. Cada pessoa gorda que cruza meu caminho e relata problemas com o fecho do cinto em aeronaves ganha um.





Desde então, me delicio com os olhares que antes me puniam e me sinto tão imoral e suja quanto os julgamentos que recebo.





Isso seria suficiente para me transformar numa infratora? E qual seria a punição ideal para quem já é punido e violentado o tempo todo?





Antes, aterrorizada com o medo de não caber, agora, sonho com o dia em que abrirei alguma revista, de alguma companhia aérea, a 12 mil pés de altura e lerei a manchete: “estão sumido os extensores de cinto das aeronaves e ninguém sabe o que está acontecendo”.