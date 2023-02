Minha carne é de carnaval, meu coração é igual

(foto: Reprodução)



“A vida vai ressurgir só copulando os afetos”. Chegou a hora de abrir a coluna com a Conceição Evaristo. E nada melhor para isso do que o carnaval. Depois de um hiato pandêmico, um país em luto - e luta - coletivo, por que não sairmos às ruas? E não tem essa de “Qual o melhor corpo para o carnaval”. Corpo bom é o que a gente tem e nos permite viver tudo que quisermos. Que nos permite vestirmos nossas fantasias e nossas lutas, incorporadas numa festa que é de carne e coração, sem igual, tal qual a canção dos Novos Baianos.





A folia é a permissão para botarmos nosso bloco na rua e sermos felizes. Com nossas dissidências todas expostas, brilhantes, escamosas de glitter, plumas e luz, como deve ser nossas existências, às quais esses pequenos prazeres podem ser negados, mas que devemos retomar, exatamente como numa revolução.









Que neste feriado, nosso amor próprio seja nossa primeira pele, exposta, bem como nossos desejos, intensos, desfilando nas avenidas dos corações que queremos atravessar - e que atravessem os nossos. Que possamos, sem julgamentos, celebrar nossas existências, nossa sobrevivência a tempos e governos tão duros e a nossa liberdade de, minimamente, existirmos.





Que nestes cinco dias, não terminemos em cinzas, mas em cores que explodem para este novo ciclo que começa agora. Vai lá, escolhe sua fantasia - psíquica ou literal - e vá pra rua, curtir seu bloquinho, sua escola de samba favorita, seu retiro, seu filminho em casa. Simplesmente vá. Use seu corpo para além da proposta cristã e capitalista, de culpa e trabalho. Só não esqueça de beber água. E de que não, é não. Depois dele, tudo é assédio.





Mas é importante lembrar: o tempo não para. Depois de quase três anos sem carnaval, a hora é agora. Cair pro jogo e celebrar os corpos dissidentes como um ato de resistência. Queremos pessoas gordas, trans, com deficiência, pretas, indígenas e LGBTQIA+ existindo, felizes. A festa tá dobrando a esquina, e não há tempo: nem para ter medo, nem para perder sem se curtir, se divertir, aproveitar o mundo em sua intensidade e totalidade. Inclusive, já escrevi sobre essa urgência quando falei do disco do Don L , também nesta coluna.





O corpo que você tem, seja ele com estrias, celulites, a barriga chapada, a barriga caindo, o cabelo rebelde, as pernas que ficam assadas no meio etc., é o único que pode te proporcionar todas as emoções que você quer e precisa viver nessa vida. Que neste carnaval, lembremos que nosso corpo - e nós - somos uma festa.





Que no nosso estandarte das avenidas seja nossa própria subjetividade alçada à liberdade. Que nunca mais, ninguém nos diga que não possamos. Que a principal lembrança desses dias seja tudo que for possível.





Para ser intelectual antes de esquecer meu próprio nome e quem eu sou nas minhas marchinhas favoritas pelas ruas, por que não fingir sabedoria e citar Deleuze sobre a tristeza dos corpos. “O poder requer corpos tristes. O poder necessita de tristeza porque consegue dominá-la. A alegria, portanto, é resistência, porque ela não se rende. Alegria como potência de vida, nos leva a lugares onde a tristeza nunca nos levaria.”





Sendo assim, que a tristeza seja só pela saudade que o carnaval deixa. Que nossa carne seja festa nas ruas. Que nossos afetos sejam sim, copulados através da alegria de existir nos corpos que habitamos. Que nós, os ‘estropiados’ e monstruosos possamos ter o direito à alegria coletiva, aos afetos copulados, às celebrações: ao carnaval.





Fica então o convite para a vida. Minha carne é de carnaval. O meu coração é igual.