Leila Pereira: coerente, verdadeira e transparente

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, de quem me declarei fã por sua coragem, transparência e competência, deu uma belíssima entrevista coletiva, no meio da semana, e foi alvo de críticas por parte da imprensa, alguns a chamando de "prepotente". Tenho por ética não criticar companheiros de profissão, embora discorde da maioria deles, principalmente aqueles que usam o microfone como torcedores e não como jornalistas de verdade.

Pessoas com inveja e despeito pelo fato de ela ter comprado um avião só para transportar comissão técnica e jogadores do Palmeiras. Qual o problema nisso? Ela dizer que o dinheiro é dela e que tem outro avião particular, e que nem precisa pôr o avião palmeirense no pool, não é nada demais. Ela dizer que patrocina o clube e que já gastou uma fortuna com ele, também é outra verdade. Leila não é perfeita nem como dirigente, nem como ser humano; nenhum de nós é. Entretanto, é clara, lúcida e muito transparente. Só falou verdades, e é sabido que a humanidade não gosta de ouvir verdades.Pessoas com inveja e despeito pelo fato de ela ter comprado um avião só para transportar comissão técnica e jogadores do Palmeiras. Qual o problema nisso? Ela dizer que o dinheiro é dela e que tem outro avião particular, e que nem precisa pôr o avião palmeirense no pool, não é nada demais. Ela dizer que patrocina o clube e que já gastou uma fortuna com ele, também é outra verdade.



Para fazer média com a torcida e, principalmente com as tais facções organizadas, alguns disseram que "Leila não inventou o Palmeiras e que não conhece a história do clube". Discordo. Ela conhece sim, e muito.



Claro que não foi ela quem inventou o clube, mas o tornou ainda mais gigante, quando deu patrocínio e ganhou Libertadores e Brasileiro.

Leila é uma vencedora na sua gestão e não vai ganhar todo ano. Essa é outra verdade que ela disse.



Na temporada passada, o Real Madrid, maior time do mundo, com 14 Champions League, foi eliminado na semifinal da competição ao tomar de 4 a 0 do City. Nem por isso o presidente, Florentino Perez foi atacado, nem tampouco o técnico Carlo Ancelotti. Ao contrário, os torcedores entenderam que o clube precisava de uma renovação, e ela está sendo feita por Perez e Ancelotti. Em cultura de gente educada, funciona assim.



Leila Pereira vai fazer uma renovação, contratar jogadores que possam agregar valor, subir a garotada da base e reestruturar seu time. Sim, Palmeiras e Flamengo precisam se reestruturar, e isso é natural no futebol.



Quem dera o meu Flamengo tivesse uma presidente que pudesse pôr um avião para a comissão técnica e jogadores, visando descansá-los ainda mais. Qual o crime as pessoas veem nisso?



É muito fácil criticar alguém que tem feito trabalho impecável. Erros, todos cometem e nenhum dirigente acerta em 100% no planejamento. Leila tem erros e acertos, mas se pusermos na balança terá 90% de acertos.



Bandidos travestidos de torcedores picharam a sede da Crefisa, sua empresa. Por que a polícia não os identifica e os põe na cadeia? Eles dilapidaram um patrimônio privado.



Nos Estados Unidos, se você invadir o quintal de alguém, pode levar bala. O dono da casa tem o direito de se defender. No Brasil, os caras invadem CTs, picham muros, sedes de empresas e nada acontece. Já passou da hora de as autoridades darem um basta.



Leila Pereira é gigante, conduz o Palmeiras com maestria e não tem medo de bandidos. Não vai dar ingressos, caravana de ônibus, salas alugadas, nem telefone celular. Quem espera conseguir isso usando a violência, vai parar atrás das grades.



Fique firme, presidente. Sua entrevista foi esclarecedora, verdadeira e, acima de tudo, coerente. Tenho a certeza de que a gigantesca maioria dos torcedores do Palmeiras está ao seu lado. Se algumas facções são contra, é porque a senhora está no caminho certo, que é o da organização do seu clube, da transparência, da gestão austera e vencedora que você tem mostrado.



Repito o que escrevi outro dia: se os clubes brasileiros tivessem 10 "Leilas" Pereira, nós estaríamos em outro patamar.