Messi para o mundo árabe, não!

Surgiu a possibilidade de um empréstimo de Messi, para que ele não fique apenas treinando, mas o jogador já disse que para a Arábia Saudita não irá. Sua mulher não teria o menor interesse em aportar por aquelas terras, ainda mais depois do conflito no Oriente Médio, que está dizimando vidas inocentes. Ela não trocaria a tranquilidade e a segurança de Miami por qualquer outro lugar.



E quatro meses passam voando, até que uma nova temporada se inicie, e aí sim, com Messi atuando desde o começo, as chances de seu time liderar a competição são grandes. Além disso, ele não pensa em viver num país que não respeita os direitos humanos.





Ameaças a empresário

O empresário de Bruno Henrique, o ex-jogador Denis Ricardo, figura das mais sérias e corretas no mundo do futebol, foi ameaçado por facções do Flamengo, pela possibilidade de seu jogador se transferir para o Palmeiras ou outro clube. Chegamos ao ponto no futebol em que é necessária uma atitude urgente das autoridades, para prender os ameaçadores e impedi-los de frequentar os estádios.



Bruno e seu empresário têm todo o direito de trabalharem onde bem entenderem, e o contrato do jogador está terminando. Ele pode muito bem assinar com quem quiser, já que até agora o Flamengo não o chamou para conversar.



Aliás, esse é um grande erro da diretoria, pois Bruno Henrique é o melhor jogador do rubro-negro e seria o melhor "reforço" para 2024 e o novo projeto do clube. Quanto às ameaças, que a polícia descubra de onde vieram e que ponha os bandidos na cadeia.





Neymar é ex-jogador em atividade





Não adianta a gente querer forçar a barra e achar em Neymar aquele jogador de oito anos atrás. Sempre fora de forma física e com problemas clínicos, há muito tempo ele deixou de ser aquele jogador diferente, capaz de mudar o resultado de uma partida importante.



Aliás, a atuação dele diante da Venezuela, no empate de 1 a 1, mostrou um jogador desinteressado, sem inspiração e muito preso ao esquema tático de Diniz - que, diga-se de passagem, não está contribuindo para aquilo que Neymar deseja.



Ao sair de campo, um torcedor atirou nele um saco de pipoca, um ato condenável. Vaiar, tudo bem, agredir, jamais. Neymar disse que o pai do torcedor não deu a ele a educação necessária. Porém, se esqueceu que seu pai também não lhe deu, quando fez festa em plena pandemia, com gente morrendo por falta de ar, e ele disse que seus convidados estavam testados.



Aliás, esse é o único ponto em que condeno a pessoa do Neymar, pois era uma pandemia mundial, e ele fez festa mesmo assim. No mais, só me interessa sua vida dentro de campo. O que ele faz fora dele, não me diz respeito e, sim, às colunas de fofoca.