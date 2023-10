Cada jogo do Cruzeiro será uma decisão

741

O Cruzeiro terá várias decisões pela frente para se manter na elite do nosso futebol, a começar pelo Cuiabá, sábado, na Arena Pantanal, aquela mesma onde os governantes gastaram milhões de dólares para que virasse um Elefante Branco, assim como a maioria dos estádios do país. Com o dinheiro gasto na Copa de 2014, construiríamos hospitais, escolas, casas para a população de baixa renda e acabaríamos com a fome no Nordeste e no Norte do país, por exemplo. Mas isso não dá voto. Bem feito que tomaram de 7 da Alemanha e bateram palmas para alemães e argentinos que decidiram a Copa, com o título ficando com os bávaros. Os governadores que gastaram fortunas puseram o rabinho entre as pernas, se esconderam e deixaram a herança maldita como a Arena das Dunas, Arena Pantanal e outros estádios onde se gasta uma fortuna de manutenção, sem nenhum retorno. Mas isso é assunto para uma outra coluna.





Agora eu quero falar sobre as várias decisões que o Cruzeiro terá. Vencer o Cuiabá significará chegar aos 33 pontos e passar de uma vez só Internacional, Santos, Corinthians e o próprio Cuiabá, e ainda se distanciar do Vasco e do Bahia e Goiás. Com uma vitória sobre o Cuiabá, o Cruzeiro chegará a oito vitórias, que é o primeiro critério de desempate. Além disso tudo, ficará a 12 pontos da manutenção na elite, o que significa dizer que precisará de quatro vitórias em 12 jogos. Aí vem o grande problema: Depois do Cuiabá, o Cruzeiro vai pegar o Flamengo, no Mineirão, com a estreia de Tite no rubro-negro, e em seguida, o Galo, na arena do clube alvinegro. Duas pedreiras gigantescas. Atlético e Flamengo têm, atualmente, times mais fortes que o celeste. Depois o Cruzeiro receberá o Bahia, irá a Fortaleza na sequência, e encarará o São Paulo, no Morumbi. Receberá o Inter e o Vasco da Gama, irá a Curitiba pegar o Coritiba, o Goiás, lá na Serrinha, vai receber o Athletico-PR, e depois encarar o Botafogo, no Engenhão. Finalizará sua participação na temporada contra o Palmeiras, no Mineirão. Vejam que no bolo há concorrentes, há gente brigando pela taça, vaga na Libertadores e Sul-Americana. Apenas o Coritiba, dos adversários, para mim, já está rebaixado.





São jogos dificílimos, principalmente pelo fato de o Cruzeiro não jogar bom futebol. Está bem aquém do que se esperava, e corre sim riscos. Lamentavelmente, a diretoria não se manifesta. Onde estão D’Alessandro, Elias e Paulo André? E mais: onde está o chefe deles, Ronaldo Fenômeno? Ninguém virá a público para fazer uma declaração e tranquilizar os torcedores? O torcedor é grato ao Fenômeno, por ter feito o Cruzeiro subir, depois de três anos no inferno, mas um clube dessa grandeza precisa de muito mais. Permanecer na elite é obrigação, mas o DNA do Cruzeiro é de taças e o torcedor não vai suportar muito tempo ficar sem elas. Ronaldo praticamente ganhou o clube, pois não vimos até agora aporte gigantesco. Segundo consta, comprou o clube por míseros R$ 400 milhões, num negócio nebuloso que a torcida até hoje não entendeu. E ainda ganhou como bônus as Tocas 1 e 2, patrimônios maravilhosos. Se tivessem me oferecido o clube dessa forma até eu pegaria, pois geri-lo com seus próprios recursos é uma tranquilidade.





Quem não deixou o Cruzeiro fechar as portas, pagando salários, patrocínios e pondo comida na mesa dos funcionários, foi o querido Pedro Lourenço, amado pela torcida, e que comprou 20% da SAF por R$ 100 milhões. Ele sim colocou dinheiro lá dentro, e já disse que não se mete na gestão do futebol. Uma pena, pois se Pedrinho comandasse o futebol, como sonham os 9 milhões de cruzeirenses, o clube não estaria correndo esses riscos. Pedrinho é um belíssimo administrador, haja vista o sucesso dos Supermercados BH, que está nas Minas Gerais e no Espírito Santo, abrindo lojas quase todas as semanas. Eu ainda sonho com a dupla Pedro Lourenço-Gusttavo Lima, comandando o Cruzeiro. E se Ronaldo quiser mesmo ficar e investir, a trinca seria melhor ainda. Pedro Lourenço, fenômeno dos Supermercados, Gusttavo Lima, fenômeno da música sertaneja, e Ronaldo, que foi um fenômeno nos gramados. Portanto, Ronaldo, dê uma satisfação e tranquilize o seu torcedor. Ou, se entender que não consegue gerir um clube dessa grandeza, venda a sua parte e vá ser feliz em outro lugar. O Cruzeiro é gigante e deve ser respeitado como tal.