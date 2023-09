Tite rebaixou o Galo e pode assumir o Flamengo

741

Técnico Tite conversa com a diretoria do Flamengo e pode acertar com o clube carioca a qualquer momento (foto: NELSON ALMEIDA / AFP)







O Flamengo está fechando contrato com Tite, aquele mesmo que afundou o Brasil em duas Copas do Mundo, sendo eliminado nas quartas de final por duas seleções de segunda linha do futebol mundial: Bélgica, em 2018, e Croácia, em 2022. É o mesmo técnico que rebaixou o Atlético, em 2005. É o mesmo que privilegiou sua “panela” que contava com Fagner, Renato Augusto, Fred, Thiago Silva e Daniel Alves, entre outros. Aliás, Tite falou a “célebre” frase: “Daniel Alves transcende o futebol”. Daniel Alves está preso, acusado de estupro. Tite é aquele mesmo que abandonou os jogadores chorando, no Catar, após a eliminação para a Croácia e se escondeu no vestiário. Sim, é esse cara que o Flamengo pretende contratar. Como o brasileiro tem memória curta. Até aqui, o rubro-negro já gastou R$ 50 milhões em multas com treinadores, numa gestão equivocada e pífia de Rodolfo Landim e sua trupe.





O vice-presidente do Flamengo, Rodrigo Dunshes de Abranches detonou Tite após a eliminação na Copa. Entre outras coisas, disse: “muito discurso e pouca estratégia. Muita falação e pouca atitude. Ótimo para entreter a plateia, não para dirigir a seleção. Desde a convocação, passando pela panela dos amigos, chegando a tática mal feita e mal treinada. Tite mostrou quem é. O último jogo foi a consagração dos erros. Tinha elenco para disputar a Copa, mas não tinha treinador. Está na hora de colocar alguém mais preparado e, no Brasil, não vejo ninguém”. Ontem, apagou a crítica, mas o print está aí para quem quiser ver. Será que mudou de ideia em relação ao péssimo Tite, ou foi obrigado por Rodolfo Landim a recuar, apagar o post e ter que entubar o fraco treinador?





O futebol brasileiro é mesmo uma piada. Tite está desempregado porque tentou trabalhar na Europa e as portas foram fechadas para ele, até mesmo em clubes de porte médio. Os dirigentes do Velho Mundo sabem muito bem o que é um treinador de verdade e que Tite é uma mentira. Discurso “professoral”, muito mi, mi, mi, e trabalho pífio. Ah, mas ele foi campeão no Corinthians, dirão alguns. Sim, em 2012. De lá para cá, não evoluiu, não cresceu, não se aperfeiçoou. Tite não gosta de Gabigol e o atacante também não gosta dele. Trocaram farpas, publicamente. Será que, se acertar com o Flamengo, Gabigol agora vai servir para seu esquema de jogo?





A única profissão do mundo em que o cara “cai pra cima” é a de treinador de futebol. Demitido de um clube, é logo procurado por outro, ganhando até mais do que recebia anteriormente. O futebol brasileiro é uma “mãe”. Dirigentes amadores, vaidosos, que adoram aparecer, dar entrevistas, mas que de bola nada entendem. Alguns estão no cargo só pelo nome, pois não mandam nada. São vaquinhas de presépio. Cogita-se o Impeachment de Landim. Seria a grande solução para o Flamengo. Um presidente que tem conquistas, mas que se perdeu, desde a saída de Jorge Jesus, e nunca mais conseguiu um treinador de verdade. Seu maior erro foi demitir o campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, Dorival Júnior, na calada da noite, para contratar o vice, o péssimo português Vítor Pereira.





Quem me acompanha sabe muito bem o que penso sobre Sampaoli. Avisei antes da contratação, e o resultado está aí. Fracassado, arrogante, pedante, mau-caráter. Vai levar R$ 14 milhões em multa rescisória, pois ele não tem dignidade para pedir demissão. E assim caminha o futebol brasileiro, sem comando, sem disciplina, com dirigentes amadores, alguns envolvidos em escândalos, caso de Rodolfo Landim, denunciado em 2021 pelo Ministério Público por gestão fraudulenta e envio indevido de recursos ao exterior, um escândalo responsável por uma perda de R$ 100 milhões em fundos de pensão de funcionários de estatais. É esse o presidente do clube mais popular do país, com 50 milhões de torcedores. Portanto, se Tite for contratado – isso pode até ter ocorrido enquanto você está lendo a coluna –, não será novidade nenhuma. Um presidente incompetente contratando um técnico também incompetente e fraco. Tá explicado!