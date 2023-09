Gabriel Jesus e a ilusão dos números

741

Gabriel Jesus passou Romário no número de gols na Champions League. Antes, já havia superado Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho. O que isso significa? Absolutamente nada. Gabriel Jesus é o “artilheiro” que não fez nenhum gol em duas Copas do Mundo, ao passo que Romário ganhou o tetra, fez mais de mil gols na carreira, Ronaldinho Gaúcho ganhou Champions League e Copa do Mundo, além de ter sido eleito duas vezes o melhor do mundo, e Ronaldo Fenômeno foi campeão do mundo com oito gols, dois deles na final contra a Alemanha, e é considerado um dos maiores da posição em todos os tempos. Ou seja: os números não passam de números para vender jornais e criar polêmicas desnecessárias. Em resumo, Gabriel Jesus não engraxaria a chuteira de treino de Romário, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho.





Ancelotti corre riscos

04:00 - 18/09/2023 Dorival e Muricy merecem a taça Carlo Ancelotti foi chamado por Florentino Perez, presidente do Real Madrid, para fazer uma renovação na equipe, que ganhou 5 Champions League nos últimos tempos, chegando a 14 conquistas. Porém, erra ao tirar Toni Kroos e Modric para as entradas de Camavinga e Tchoumeni. Kross e Modric são veteranos, mas ainda jogam de “smoking” e não vejo os jovens franceses citados em condições de deixá-los no banco. São as opções de Ancelotti, que quase foi aviado na vitória magra, no último lance do jogo, na estreia do real na Champions dessa temporada. Como dizem que Ancelotti está acertado com a Seleção Brasileira, no que não acredito, se ele for eliminado da competição prematuramente, não duvido que seja mandado embora. É o único caminho para realmente assumir o time canarinho, lembrando que a presença dele não será garantia de conquista do hexa na Copa de 2026.





O que há entre Landim e Braz?

Há muito que o presidente e vice do Flamengo são execrados pela torcida que não os suporta mais. Fracassos, desmandos, brigas verbais e até vias de fato já aconteceram e Braz se mantém firme no cargo. A possível perda da Copa do Brasil, neste domingo, deverá enfim, encerrar o ciclo dele no rubro-negro, mas há quem garanta que Landim não o demitirá. O que há de tão sério entre Landim e Braz, que não permite que o presidente, mandatário maior, o demita? E mais: por quê Landim banca o péssimo, mau-caráter e insuportável técnico argentino Jorge Sampaoli? Tem “algo de podre no reino da Dinamarca”.





JJ estaria voltando?

Líder da Liga Árabe, o técnico português Jorge Jesus balança no cargo porque o Al-Hilal empatou com um time do Irã, na estreia da Copa da Ásia, em casa. Os árabes não gostaram nada do resultado, mesmo com Neymar em campo. Dessa forma, a torcida do Flamengo já está nas redes, se movimentando e pedindo a volta dele. O problema é que o presidente Landim não o quer, pela forma como ele deixou o Flamengo em 2020, no meio do ano, para voltar ao Benfica. Landim não o perdoa. Pelo jeito a torcida rubro-negra vai continuar órfã de JJ, que se cair na Arábia deverá voltar a trabalhar na Europa. No Brasil, ele já disse que só trabalharia no Flamengo.