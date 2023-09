O tombo é do tamanho da arrogância

741

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, se envolveu na terça-feira em briga com torcedor flamenguista, em um shopping center do Rio (foto: MAURO PIMENTEL / AFP)







O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz é aquela figura arrogante, charuto na boca, barriga estufada, uma espécie de 'dono do mundo'. Uma empáfia e arrogância ímpares. Lembram-se do famoso “Real Madrid, pode esperar, a tua hora vai chegar”, que virou chacota mundial, pois o time merengue está esperando até hoje para enfrentar o Flamengo, que não passou da semifinal no Mundial de Clubes. Volta e meia algum dirigente sacaneia Braz, lembrando do vexame. Pois bem, não satisfeito com o péssimo trabalho que faz há algum tempo, o vereador, que recebe dinheiro do povo que paga seus impostos, brigou com um torcedor, num shopping do Rio, que o teria cobrado pelo insucesso do Flamengo na temporada. Irritado, Braz partiu pra cima do torcedor, ambos chegaram às vias de fato e parece que o nariz do dirigente quebrou. Vale lembrar que lugar de cobrança de torcedor é na arquibancada, não em outro lugar, mas Braz perdeu a razão a partir do momento que agrediu o rapaz. Dizem os dirigentes do Flamengo que uma facção de torcida teria ameaçado dirigentes e jogadores e que houve uma perseguição ao vice de futebol. Isso é caso de polícia.





Braz havia marcado o ponto na Câmara Municipal, pois é vereador no Rio, mas não estava lá na hora da votação de projetos. Portanto, teve seu ponto cortado e não receberá o dinheiro referente ao dia de terça-feira. Marcos Braz tem títulos conquistados: 2 Libertadores, 2 Brasileiros e 1 Copa do Brasil, de 2019 para cá. Porém, há muito tempo, tem jogado o dinheiro do Flamengo no lixo, com contratações equivocadas de treinadores, que já renderam milhões em prejuízo aos cofres do clube, e de jogadores, como Cebolinha, Vidal, Davi Luiz, entre outros, menos votados. Braz é arrogante nas entrevistas, se acha acima do bem e do mal. Não admite seus erros e fracassos, e não quer ser questionado. Na zona mista, quando fala algo, é se impondo. Tipo de dirigente grosseiro, mal-educado e que não faz falta ao futebol.





Se o Flamengo tivesse um presidente competente e não conivente com Braz, o teria demitido imediatamente, e cabe a Câmara Municipal do Rio de Janeiro cassar o seu mandato. É um tipo de político que não fede, nem cheira, que também nada acrescenta ao povo, pagador do seu salário. Porém, acho difícil acontecer, tanto a demissão dele no rubro-negro, quanto na política. O Brasil é um país que ultraja a sociedade, que não ampara seus cidadãos e que protege os piores políticos do mundo. Portanto, não tenho ilusões. Uma coisa, porém, é fato: os dias de Marcos Braz estão contados, seja por uma possibilidade de demissão ou mesmo pelo fim do mandato do péssimo Landim. Esses caras se sentaram em cima das taças que ganharam e se apoderaram do Flamengo, como se dele fossem, se esquecendo que o clube pertence aos 50 milhões de torcedores mundo afora. Pobre homem rico, Marcos Braz, você é apenas um instrumento e vai passar, como tantos já passaram pelo clube rubro-negro. Poderia sair pela porta da frente, por suas conquistas. Porém sua arrogância e empáfia não permitirão isso. Vai sair pela porta dos fundos e tendo a bunda chutada. Esse será o seu triste fim no futebol brasileiro. “Real Madrid pode esperar, a tua hora vai chegar” (Marcos Braz) risos.....