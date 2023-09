Champions sem Messi e CR7 não tem mais graça

741

Paris Saint-Germain e Borrussia Dortmund, ontem, em Paris, foi um dos jogos de abertura da Liga dos Campeões 2023/2024







A Champions League 2023/24 começou ontem e terá seu final em primeiro de junho de 2024, no lendário Estádio de Wembley, Inglaterra. Tive o privilégio de cobrir duas finalíssimas lá, 2011, Barcelona x Manchester City, Barça campeão, e 2013, Bayern x Borussia, com o título ficando com o time bávaro. A repetição de Wembley, apenas dois anos depois, foi para comemorar os 150 anos da fundação da Federação Inglesa de Futebol. O maior torneio de clubes do mundo é realmente uma competição atraente, séria e muito bem organizada. Estive cobrindo 13 finais e pretendo estar em Wembley, novamente, ano que vem. A facilidade para chegar ao estádio, com o metrô quase na porta das vias de acesso as arquibancadas, é um dos pontos fortes. Ouvir o hino da Champions emociona até o mais cético torcedor. Tocado ao piano, ao vivo, como foi este ano em Istambul, é realmente marcante.





Porém, essa Champions League não terá o brilho das anteriores, pois os principais protagonistas das últimas duas décadas, deixaram a Europa. CR7 foi para a Liga Árabe ganhar milhões de petrodólares, e Messi para os Estados Unidos, onde em pouco tempo já deu o único título da história do Inter Miami, time de Backham e outros sócios. Messi é mesmo de outro planeta. Reconheço que tanto ele quanto Cristiano Ronaldo já não são os mesmos, fisicamente, pela idade, mas a técnica apurada ninguém esquece. Eles farão falta, como fizeram nas finais em que não participaram, mesmo no auge de suas carreiras.





Messi e CR7 marcaram gols geniais como aquele em que o argentino dribla toda a defesa do Bayern de Munique, deixa Boateng caído e faz um gol de placa, ou aquele de CR7 pelo Real Madrid, contra a Juventus, de bicicleta, em que ele foi aplaudido de pé pelos torcedores da “Velha Senhora”. O português tem nada menos que 5 Champions, 4 com o Real Madrid e 1 com o Manchester United. Messi tem 4 com o Barcelona. São 9 Champions. Messi tem 7 prêmios de melhor jogador do mundo e Cristiano Ronaldo 5. Messi tem um total de 31 premiações, contra 21 do português. São dois gênios da bola que nos brindaram no Velho Mundo, com dribles, toques, arrancadas, tabelas e gols geniais.





Esse Champions estará mais esvaziada, sem nenhum grande gênio, apenas com alguns jogadores acima da média. De Bruyne, Vini Júnior, Rodrygo e outros menos votados não são craques. São excepcionais jogadores, mas não chegam aos pés do argentino e do português. Confesso que não estou vendo surgir substitutos para eles. Os que esses dois fizeram pelo futebol é algo inacreditável e sensacional. Nos brindaram com os melhores jogos, as melhores decisões. O favorito para essa temporada é o City, campeão pela primeira vez em Istambul, mas o Real Madrid, de Carlo Ancelotti, está se refazendo para chegar à final. Aliás, eles fizeram o confronto da semifinal passada e o City atropelou com 4 a 0. Em Madri, se espera a chegada de Mbappé para a janela de inverno e aí sim o time merengue estará pronto para desbancar o clube de Guardiola.





Façam suas apostas desde já. Eu não me arrisco a nada, pois sem os dois “Ets”, Messi e CR7, todas as equipes se nivelam e, infelizmente, temos a certeza de que nada de extraordinário acontecerá. A Champions League seguirá um curso natural de alguns bons jogos, mas nada espetacular. Isso não vai tirar o brilho da competição, mas que sentiremos falta dos dois gênios da bola, disso não temos a menos dúvida. É uma pena que o tempo passe para todos nós. Não sei se com o futebol pragmático, do jeito que está, surgirá outro gênio da bola. Acho que não, pois quando isso acontece, os garotos já se destacam desde jovens, nas categorias de base. Uma pena, pois são os “Ets”, como Messi e CR7, que tornam as competições mais atraentes, rentáveis e, acima de tudo, com alto nível de futebol. De qualquer forma, sempre vale a pena acompanhar a maior e melhor competição de clubes do planeta Bola.