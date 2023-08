É hora de o Atlético reagir na competição que sobrou

741

Luiz Felipe Scolari, técnico do Atlético (foto: Rafael Costa / AFP) O Atlético Mineiro sonhou com o bi da Libertadores, o tri da Copa do Brasil, mas acordou na 10ª colocação do Brasileirão, tendo que correr atrás de um prejuízo para estar na Libertadores em 2024. Prestes a inaugurar sua belíssima arena, tem que começar hoje cedo, no Mineirão, a reagir, diante do Bahia.

As eliminações na principal competição sul-americana e na CB não deram muita opção ao alvinegro a não ser mudar a postura na competição de pontos corridos, para, na pior das hipóteses, entrar na pré-Libertadores, pois é sabido que dificilmente a equipe deixa de chegar à fase de grupos.





E cá pra nós, a Libertadores virou um lixo de competição ao qualificar oito equipes do Brasil, oito da argentina e por aí afora. Quando tínhamos somente o campeão e o vice de cada país, a Libertadores tinha qualidade. Hoje a quantidade supera, em detrimento da qualidade técnica.

É assim que pensam as confederações, que só querem dinheiro, dinheiro e dinheiro. Alejandro Dominguez quer viajar o mundo, em primeira classe, ficar em hotéis sete estrelas e encher os cofres da Conmebol, como se fosse a entidade uma instituição financeira.





Jogos sofríveis e ruins, péssimas arbitragens, sem critério, VAR confuso e por aí vai. Essa é a principal competição da América do Sul, que não é um continente, mas é considerado como tal. Aliás, a Conmebol deveria rever isso, pois estamos no continente americano e os clubes de México e Estados Unidos deveriam participar da Libertadores.



Outra coisa que não entendo é o porquê de não termos prorrogação nos jogos. Avançamos com final única, copiando a Champions League, mas temos penalidades ao fim dos 180 minutos. Isso é piada. Eu não acredito nesses dirigentes de confederações.



São oportunistas, querem viajar, ganhar fortunas por mês em seus cargos, comer caviar e tomar champangne nos hotéis que não são pagos por eles.



Frequentei o hotel da Fifa, nas Copas de 2018, na Rússia e em 2022, no Catar. É um luxo só, tudo pago pela entidade máxima do nosso futebol, onde desfilam celebridades e ex-jogadores. Ser presidente de confederações é o maior cargo do mundo. Altos salários, muita mordomia e pouca atitude.





Voltando a falar do Galo, achei estranho, principalmente a imprensa paulista, questionar três dias de atrasos nos salários de julho, que deveriam ser pagos no quinto dia útil do mês de agosto. Há clubes de São Paulo com atrasos de meses e ninguém levanta a questão. Aliás, três dias de atraso no futebol não é considerado atraso. Deveriam olhar para o próprio umbigo ao invés de se preocupar com o quintal do vizinho.



O Galo está se reestruturando para quitar suas dívidas e se tornar superavitário, tem o estádio mais moderno do mundo, pois é o mais novo e deverá ser inaugurado para jogos oficiais dia 27, na partida contra o Santos.



Não acredito que Felipão cumprirá seu contrato até dezembro do ano que vem. Acho que o Galo vai buscar a melhor opção de técnico, fora do país, para um projeto realmente longo. Um técnico com conceitos modernos, que entenda que o futebol mudou.



Renovar a equipe também será fundamental, pois os jogadores atuais, campeoníssimos em 2021, envelheceram, tecnicamente. E as divisões de base precisam dar uma satisfação ao torcedor. Há anos, não revelam ninguém.





Vencer o Bahia, hoje, em horário espetacular, às 11h, muito mais seguro e onde o torcedor pode voltar para casa e curtir, com a família, o almoço de domingo, será fundamental para o Galo se aproximar dos ponteiros e ainda sonhar com a vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2024.



Hoje é dia 13, dias dos Pais, e 13 é Galo. Portanto, os ingredientes estão aí. Vamos ver se Felipão e equipe entendem a importância dos 3 pontos nesta manhã, e a prática de um futebol melhor e mais agressivo.



O primeiro tempo do Atlético contra o Palmeiras foi péssimo. A equipe cresceu na fase final e criou situações, mas chuta muito pouco em gol. Que Hulk esteja inspirado e que o alvinegro possa despachar os baianos, com uma vitória contundente, para uma arrancada no returno que o leve às primeiras colocações.



Somente isso, salvará o péssimo ano do alvinegro, até aqui.





Dia dos Pais





Meu pai já está lá no céu há alguns anos. Faz muita falta para nossa família. Em nome dele, João, desejo a todos os pais um domingo abençoado.



Se você ainda tem o seu pai, ao seu lado, diga que o ama. Num mundo tão odioso e violento, somente o amor pode vencer. Feliz Dia dos Pais.