Com a derrota para o Olímpia por 3 a 1 e a eliminação da Copa Libertadores, técnico Jorge Sampaoli tem sofrido pressão da torcida rubro-negra (foto: NORBERTO DUARTE / AFP)





Eu avisei com antecedência





A eliminação do Flamengo para o Olímpia, na quinta-feira, não foi surpresa nenhuma para mim, que avisei que o ano do Flamengo seria um fracasso, principalmente pela demissão injusta e covarde de Dorival Júnior, atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Vocês sabem minha opinião sobre o fracassado Sampaoli. Não ganhou nada no futebol, é argentino e nunca dirigiu Boca ou River. Foi um fiasco na Europa e é um grande mau-caráter. Perguntem ao genial Éder Aleixo, que faz parte da comissão técnica do Galo. Sampaoli não o deixava participar dos treinamentos, não permitia que ele entrasse no vestiário e nem tampouco participasse das viagens. Sampaoli trata todo mundo mal, e lá no Flamengo, além de rachar o grupo de jogadores, tem sido cruel com os funcionários mais humildes. Espero que ele seja demitido o mais rapidamente possível, e que nenhum clube brasileiro o contrate. Acho que esse cara não gosta nem dele mesmo.









Felipão cumprirá seu contrato?





O Atlético “desaposentou” Felipão por dois motivos: avançar na Libertadores e se recuperar no Brasileirão, para entrar no G-4. O primeiro objetivo fracassou, pois o Galo foi eliminado pelo Palmeiras. O segundo está bem difícil, já que o alvinegro está em décimo lugar, e a equipe não tem jogado bem. Com contrato até dezembro de 2024, será que Felipão vai cumpri-lo ou será que o Atlético vai querer mantê-lo para a próxima temporada, caso ele não consiga por a equipe na principal competição sul-americana? Felipão tem recebido críticas fortes, principalmente da imprensa paulista, que o chama de “ultrapassado”. Como no futebol os contratos não valem absolutamente nada e não há “verdade” que dure 12 horas, acho difícil Felipão ser mantido para a temporada que vem.









(foto: NTHONY WALLACE / AFP)





Fracaço no PSG deve levar Neymar de volta ao Barça





Neymar (foto) está praticamente acertado com o Barcelona. O PSG e sua torcida não suportam mais o jogador, que fracassou no seu projeto de ganhar a Champions League pelo time francês. Como o Barcelona não pode contratar e pagar salário astronômico, Neymar deve ser emprestado, de graça, com salário reduzido, pelo menos no primeiro ano. Vejam como uma carreira mal gerida dá problema. Neymar era coadjuvante de Messi, no Barça. Foi ao PSG para ser protagonista, mas virou coadjuvante de Mbappé e do próprio Messi, que também foi um fiasco em Paris. Agora vai voltar, mesmo sabendo que Xavi Hernandez declarou que Neymar “não e encaixa no seu sistema de jogo e que seria ruim para o vestiário”. O jogador brasileiro ganhou muito dinheiro, é o rei do marketing, e aparece muito mais fora do que dentro de campo. Virou celebridade, mas vai entrar para a história como um grande fracasso nas quatro linhas. A pergunta é: “no Barça ele será coadjuvante de quem, já que não nasceu para ser o astro principal”?









Landim e Bráz não são donos do Flamengo





“Real Madrid, pode esperar, a tua hora vai chegar”. Marcos Braz virou chacota mundial quando protagonizou a cena de cantar no vestiário, após o Flamengo ganhar a Libertadores, ano passado. O Real Madrid está esperando até hoje, já que o rubro-negro sequer chegou à final do Mundial. Ele e o presidente, Rodolfo Landim, têm títulos conquistados, mas, de uns anos para cá, só têm feito besteira, principalmente na contratação e demissão de treinadores. Já deu, a torcida não os suporta mais, pois se acham donos dos cargos e do Flamengo. Há um movimento que quer ampliar o mandato de Landim, mas o conselho rubro-negro, sempre coerente e forte, não admite essa possibilidade. Os caras se perpetuam nos cargos e não querem largar o filé. A previsão de faturar mais de R$ 1 bilhão nesta temporada foi para o espaço com a eliminação na Libertadores, e se não chegar e ganhar a final da Copa do Brasil o prejuízo será ainda maior. Landim e Bráz podem ser escorraçados do clube.