Galo vence primeira com Felipão e ganha moral para quarta-feira

Hulk comemora o gol de falta marcado no início da partida contra o São Paulo, no Morumbi, pela 18ª rodada do Brasileirão (foto: Pedro Souza / Atlético)

"Aleluia, aleluia, aleluia". O Atlético derrotou o São Paulo, no Morumbi, e conquistou sua primeira vitória sob o comando de Felipão, depois de 10 jogos sem sentir esse sabor. O resultado foi importante porque o alvinegro sobe posições na tabela e ganha moral para o jogo de quarta-feira, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, onde precisa vencer, pelo menos por um gol, para levar a decisão para as penalidades e avançar às quartas de final da Libertadores. O Galo fez um bom jogo, mais seguro, mais coeso e mais competente. Hulk fez logo aos 5 minutos, em cobrança de falta, lá do "meio da rua". O goleiro Rafael falhou. O segundo gol foi de Pavón, cobrando pênalti. O Morumbi estava lotado, pelas apresentações de Lucas Moura e James Rodrigues. O primeiro entrou em campo e cometeu a penalidade, numa infelicidade.





O time alvinegro permanece em São Paulo, onde se concentra para o jogo de quarta-feira. O Atlético não fez uma bela partida, mas jogou dentro de suas limitações e conseguiu o triunfo. Chegou aos 24 pontos e ocupa a décima posição, a sete pontos do Palmeiras, quarto colocado. Os quatro primeiros garantem vaga na Libertadores e o Atlético sonha com a competição, pois vai inaugurar sua Arena MRV, possivelmente dia 13, no jogo com o Bahia, e ano que vem mandará todos os seus jogos ali. Ficar fora da principal competição sul-americana significará prejuízo técnico e financeiro. Ainda sobre o jogo de ontem, após bela jogada de Patric, Hulk ficou debaixo da baliza e conseguiu perder um gol incrível. Ele tocou de canela, com Rafael batido, e a bola foi por cima do gol. De qualquer maneira, não fez falta, pois o Galo manteve os 2 a 0, garantindo os três pontos, numa tarde em que se não foi melhor que o São Paulo, pelo menos fez o que não fazia em jogos anteriores: pôs duas bolas na casinha.





Vasco derruba o Grêmio

Em São Januário, o Vasco da Gama finalmente venceu e chegou aos 12 pontos, saindo da lanterna. A situação ainda é muito grave, pois o clube cruzmaltino está a seis pontos do Santos, primeiro clube fora do Z4. De qualquer forma, o trabalho de Ramon Diaz será muito duro, pois terá que fazer média de campeão para que sua equipe não caia pela quinta vez para a Segundona. O time carioca fez contratações importantes e espera que a vitória sobre o Grêmio seja o divisor de águas para uma campanha sólida no returno. Mesmo sendo clube-empresa, o Vasco é muito desorganizado e a parceria com a Partner 777 ainda não está consolidada como das melhores do Brasil.





Detonou o país

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, não se contenta apenas em ironizar a imprensa. Agora ele diz que “eu sei onde estou, melhor ficar calado”, após a expulsão do seu auxiliar, João Martins. Esses caras vêm para o Brasil, são acolhidos com amor e carinho, ganham o nosso dinheiro e ainda querem falar mal do país! Realmente não dá para entender. É preciso lembrar a Abel e sua trupe que eles estão no Brasil com visto de trabalho, não são brasileiros, e não deveriam falar nada do país que lhes emprega. Somente os brasileiros têm esse direito. Os estrangeiros devem respeitar o país no qual estão vivendo e que lhes trata tão bem. Se não estiver satisfeito, Abel, arrume suas malas e volte para Portugal. Até o Palmeiras lhe abrir a porta, você não era ninguém, apenas um treinador desconhecido, que hoje faz um belo trabalho.





Zebras

A Copa do Mundo de Futebol Feminino está cheias de zebras. Brasil, Alemanha, Estados Unidos. O time brasileiro nem se classificou, assim como o alemão, ao passo que os Estados Unidos empataram com a Suécia, pelas oitavas de final, e foram derrotados nas penalidades. Uma Copa surpreendente. Tá sendo muito legal a valorização do público ao evento, disputado na Austrália e Nova Zelândia. A Seleção Brasileira fez uma campanha pífia, e a técnica Pia Sundhage, que pediu ao presidente da CBF para ficar, deveria ter sido demitida lá na Austrália mesmo. Teve toda a estrutura e conforto, mas esteve aquém do que dela se esperava.