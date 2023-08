741

Na entrevista coletiva após a derrota para o Palmeiras, pela Copa Libertadores, o técnico Felipão, do Atlético, foi evasivo e irônico nas respostas (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press)







Virou moda no Brasil os treinadores serem irônicos com a imprensa séria, e ainda por cima eles querem pautar a imprensa nos questionamentos. Felipão (foto) e Abel Ferreira têm sido os que mais contestam as perguntas. Todos consagrados, se acham os donos da verdade. Na derrota do Galo para o Palmeiras, pela Libertadores, Felipão foi irônico o tempo todo, quando os repórteres perguntaram sobre a péssima fase e o aproveitamento ruim no Brasileiro, que pela média é de clube rebaixado. Evasivo nas respostas e com cara de poucos amigos, ele não consegue justificar os nove jogos sem vitórias. Felipão saiu da aposentadoria de técnico para o desafio de pegar o Atlético. Os dirigentes alegaram que o fato de ele ter chegado à final da Libertadores, ano passado, e a boa campanha do Athletico-PR no Brasileiro os motivaram a contratar o treinador. Porém, por enquanto, ele tem sido um fracasso, e o deboche com a imprensa parece querer encobrir a péssima campanha. Se fosse qualquer outro nome, já teria sido demitido. Abel Ferreira é da nova geração, vencedor, mas também é irônico com os jornalistas e se esquece que seu visto para viver no Brasil é de trabalho. Não vai aqui nenhuma xenofobia, mas ele ganha dinheiro no Brasil, tem espaço por aqui, pois era um simples desconhecido, e deveria ter mais respeito pelos profissionais que fazem seu trabalho com decência.





Hulk, o reclamador

Mal a bola rola e lá está o atacante Hulk reclamando da arbitragem. Ele quer passar pelos zagueiros como um raio x passa pelo nosso corpo, e como é muito forte acaba caindo e pedindo falta. O atacante foi o grande nome do Galo em 2021, mas de lá para cá nunca mais foi o mesmo centroavante. Os gols estão escassos, mas a contestação continua. O árbitro argentino de Galo x Palmeiras foi perfeito, com atuação espetacular. Hulk deveria treinar mais, jogar mais bola e parar de reclamar tanto. Claro que não é apenas culpa dele, pois não joga sozinho. O esquema de jogo atual não o favorece. Com essas reclamações, ele dá munição para os adversários que dizem que “sem o pênalti” Hulk não consegue marcar. Não é bem assim, mas que ele está se tornando um jogador marcado, isso não há dúvida, a ponto de os dirigentes terem ido à CBF questionar a marcação dos árbitros sobre ele. Até a faixa de capitão ele entregou, pois a arbitragem não aceita mais seus questionamentos sem fundamentos.

É para demitir a Pia

Não há mais condições de a técnica sueca, Pia Sundhage, continuar dirigindo a Seleção Brasileira Feminina. A campanha no Mundial foi vergonhosa, abaixo de qualquer crítica, e ela deveria ter a hombridade de entregar o boné. Teve três anos de uma estrutura incrível, recebendo além do que pediu. Como recompensa, ela mostrou um time desestruturado, mal treinado e mal escalado. Ela não é a única culpada, pois as jogadoras brasileiras insistiram nas dancinhas, após a goleada sobre o fraco Panamá. Virou moda, tanto no masculino, quanto no feminino, danças fora de hora, com resultados pífios. A eliminação na primeira fase da Copa do Mundo mostrou uma seleção sem comando, sem um diretor que pudesse chamar a atenção das meninas. Entendo que elas devem sempre ter os mesmos direitos dos homens, em tudo na vida, mas é preciso cobrar do mesmo jeito que cobramos dos marmanjos. A participação delas no Mundial foi um vexame que a Rainha Marta não merecia passar.





Jornalistas publicam ataques dos haters

Os ataques dos haters (odiosos) nas redes sociais de jornalistas estão sendo divulgados pelos mesmos e expondo os “bandidos”. Semana passada, a querida apresentadora Livia Nepomuceno, da Band, sofreu ataques cruéis e odiosos de um vagabundo. Ela printou, publicou e entregou à Polícia, que identificou o canalha e o intimou a depor. Quarta-feira foi a vez do excelente repórter Fernando Fernandez, também da Band, um cara amável ao extremo, ser agredido, tendo sua mãe xingada. Ele postou o print, mas não divulgou o nome do bandido. Mas me disse que havia entregue à Polícia. Gente odiosa, sem caráter e sem berço. O caminho é esse. Expor esses canalhas, entregá-los à Polícia, para que sejam identificados, presos e processados. São pessoas doentes, frustradas por não terem conseguido nada na vida, que atacam e agridem. Saibam que internet não é terra de ninguém. As punições estão acontecendo e é bom o bandido pensar duas vezes antes de atacar alguém só por uma paixão clubística e por não querer ouvir verdades. Quando são identificados e presos, chegam à delegacia humildes e pedindo perdão. Cadeia nesses haters.