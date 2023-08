Dezoito clubes torcendo para o Cruzeiro derrubar o líder

741

Torcida do Cruzeiro promete lotar o Mineirão neste domingo para apoiar o time contra o líder Botafogo (foto: Staff Images / Cruzeiro)

O palco é o Gigante da Pampulha, que deverá receber um grande público. O gramado está em melhores condições e os jogadores serão os beneficiados. Líder isolado do Brasileirão, com campanha maravilhosa, Botafogo, vai em busca de outros três pontos para chegar aos 46 e ficar mais perto da taça. Se conseguir 50% dos pontos que vai disputar, o time da estrela solitária terá sua segunda conquista no Brasileirão. A única aconteceu em 1995, com aquele timaço, comandado por Túlio Maravilha. Acredito que com 73 pontos ele não será alcançado, já que o nível técnico está na lama. A distância do Segundo colocado, Flamengo, é de 12 pontos para o Fogão. Mas existe um Cruzeiro no caminho alvinegro e o time estrelado está acostumado a conquistar grandes vitórias diante do rival. Com o Mineirão lotado empurrando o time azul, acho difícil a equipe carioca conquistar a vitória. E vale lembrar que Ronaldo abriu a mão e contratou muito bem na janela. Pepa e a torcida agradecem.





O torcedor do Cruzeiro se contentaria apenas com a manutenção na elite, mas, diante do nível técnico ruim das equipes, percebeu que pode sonhar mais alto. Uma pré-Libertadores, por exemplo, não pode ser descartada. Com o time mais forte, é possível sim realizar esse sonho. E todas as equipes brasileiras que entram na pré-Libertadores garantem vaga na fase de grupos, exceto o Corinthians, de 2011, com o péssimo Tite, eliminado por um time peruano. Coisas de “enganador”, que de bola nada entende. E não me venham dizer que ele ganhou Libertadores e Mundial em 2012, pois com aquele timaço até eu seria campeão. Tite era um mero distribuidor de camisas, haja vista o péssimo trabalho que fez em seis anos de Seleção Brasileira, com duas eliminações para seleções de segunda linha do futebol mundial, Bélgica e Croácia. Privilegiou o pagodeiro e preso acusado de estupro, Daniel Alves, dançou o “pombo” com Neymar e Richarlyson e viu Messi rir por último e levantar a taça. Aí, sim, os argentinos dançaram na hora certa. Tite é que o que há de pior entre os técnicos brasileiros. Se ofereceu a vários times das Europa e ninguém se interessou. Diz que vai trabalhar na MLS, mesmo sem falar uma palavra em inglês. Seu filho, protegido, que de bola nada entende, deverá ser o tradutor. Se é que algum time americano vai mesmo contratar esse péssimo treinador.





Voltando ao clássico de hoje, uma vitória azul seria fantástica, pois derrubar o líder, que tem apenas duas derrotas e um empate na competição, com 14 vitórias, dará moral para tentar encostar nos ponteiros. Tirando o Flamengo, que é milionário, sem dívidas, e que tem um grupo muito forte, e um péssimo treinador, o Sampaoli, e o Palmeiras, com um técnico espetacular, Abel Ferreira, as demais equipes são tudo do mesmo. Tem o Fluminense, bem organizado e com um belo treinador, mas com um grupo limitado, o São Paulo, que tem Dorival Júnior no momento o melhor do país, e o Grêmio, do competente Renato Gaúcho. No mais, é tudo do mesmo. Então, o Cruzeiro, que está no grupo dos demais, pode sim conseguir algo melhor do que apenas se manter na elite. Espero que a torcida azul empurre o time do começo ao fim e saia do Mineirão cantando uma grande vitória. Derrubar o líder do Brasileirão é o sonho de consumo de todos, mas poucos conseguiram. Vale lembrar que o pelotão de cima vai agradecer ao Cruzeiro, pois a distância para o Botafogo é gigantesca. Hoje não podemos dizer: “segue o líder”, e sim “segue o vice-líder”, pois o líder, Botafogo, disparou e nem de “binóculo” é possível enxergá-lo. Que tenhamos um grande clássico e que o futebol saia vitorioso. Quem sabe um 4 a 3 para o Cruzeiro?





Não revelar é uma vergonha





O Atlético não consegue revelar um grande jogador nas divisões de base. O ex-goleiro Victor, hoje gerente do clube, disse que “é preciso ter paciência para não queimar os garotos”. Discordo, completamente. Se houvesse alguém bom de bola, já estaria no time principal, e como titular. É assim no São Paulo, Santos, Fluminense, Palmeiras e Flamengo. O Atlético não revela ninguém com capacidade. Não sei quem comanda as divisões de base do clube, mas que é uma vergonha, isso é. Logo o Galo, que revelou na década de 1970 uma geração de craques, comandada por Reinaldo, o grande Rei. Será que nem um zagueiro eles conseguem revelar? Os novos donos do clube deveriam rever e contratar alguém com capacidade e olho clínico para cuidar e lapidar os garotos. Outro dia, o sub-17 do Galo tomou de 7 a 1 do Corinthians. Isso não pode e não deve acontecer. Só confirma o que estou falando: a base do clube está muito malcuidada.









Pergunta que não cala





Se o Atlético fracassar, mais uma vez, diante do São Paulo, será que Felipão vai ser grosseiro com a imprensa novamente? Virou moda não ter argumento e achar que a culpa pelo fracasso e pela péssima campanha é dos jornalistas.