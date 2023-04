Técnico Ancelotti mais distante da Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, é cobiçado pela Seleção Brasileira (foto: Jaime Reina/AFP)



Roberto Carlos, ex-lateral e diretor do Real, me disse que, se vencesse, Ancelotti seria mantido, e ainda tem a Champions League, na qual o time merengue é o favorito.



Semana passada eu publiquei aqui que a permanência de Carlo Ancelotti no comando do Real Madrid dependeria do resultado do jogo de volta, pela Copa do Rei, contra o Barcelona, no Camp Nou. O Real humilhou o rival, metendo 4 a 0, com três gols de Benzema, e atuação de gala do nosso Vini Júnior.

Roberto Carlos, ex-lateral e diretor do Real, me disse que, se vencesse, Ancelotti seria mantido, e ainda tem a Champions League, na qual o time merengue é o favorito.

Dessa forma, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que está na Europa e pretende conversar com o técnico italiano, pode desistir. Ancelotti não quer sair do Real Madrid, vai cumprir seu contrato até 2024 e já disse que, por ele, ficaria no clube eternamente.





JJ tem proposta milionária da Arábia Saudita





Segunda opção do presidente da CBF, Jorge Jesus, de saída do Fenerbahçe, tem proposta milionária para treinar a Seleção da Arábia Saudita. Ele está inclinado a aceitar, embora tenha o sonho de voltar ao futebol brasileiro. Porém, os petrodólares devem falar mais alto, e o técnico português deve aportar no mundo árabe.



Dessa forma, os nomes estrangeiros vão ficando escassos para a CBF, que vai acabar optando por uma solução caseira, que atende pelo nome de Fernando Diniz.



Como Ednaldo Rodrigues já disse que vai decidir sozinho e não ouve os seus assessores diretos, nem os vices, eleitos, a responsabilidade da escolha cairá sob seus ombros, para o bem ou para o mal.





"Português genérico"

Protótipo de técnico, o inventor e "genérico" Vitor Pereira aprontou mais uma na estreia do Flamengo, na Libertadores. Mandou a campo um time misto, e o rubro-negro perdeu uma invencibilidade de 14 jogos fora de casa na competição.



Chamado de "professor pardal" pela torcida, Vitor Pereira disse que "o Flamengo jogou bem e que apenas o resultado não foi o esperado".



Esse português, genérico, pseudo treinador, só pode estar de sacanagem e doido para ser mandado embora e receber a multa rescisória. Cara de pau, péssimo treinador, inventor, que destruiu o belo trabalho deixado por Dorival Júnior.



O Flamengo caiu num grupo fraquíssimo, mas protagonizou o vexame de ser derrotado por um time que está em 12º lugar no Campeonato Equatoriano, que estreava em Libertadores e tem folha salarial que representa 0,000001% da folha rubro-negra.



Marcos Braz e sua trupe não o demitem e vão morrer abraçados com ele nas próximas eliminações. Mesmo que ganhe o Campeonato Carioca, Vitor Pereira não terá vida longa no clube. E que Bráz, Landim e Bap possam ir embora junto com ele. Esses caras estão destruindo o Flamengo.





O paredão tricolor

Fábio, goleiro do Fluminense (foto: Lucas Merçon/Fluminense)



Ele chegou aos 88 jogos pela competição e vai passar Rogério Ceni. O ex-goleiro e hoje treinador tem 90 jogos, ao passo que Fábio completou 88. Será, com certeza, o jogador brasileiro com mais jogos na Libertadores.



Fábio, com quem converso toda semana, é como vinho: "Quanto mais velho, melhor". Minha frustração é ele não ter defendido o gol do meu Flamengo. Se estivesse no time rubro-negro, com certeza teria ainda mais títulos do que os que ganhou na carreira.



Fábio, o maior goleiro da história do Cruzeiro, entrou para o top 10 dos atletas com mais jogos na Copa Libertadores. Ele esteve em campo na vitória sobre o Sporting Cristal, aos 42 anos de idade, fechando o gol, como sempre, um verdadeiro "paredão tricolor".

Ele chegou aos 88 jogos pela competição e vai passar Rogério Ceni. O ex-goleiro e hoje treinador tem 90 jogos, ao passo que Fábio completou 88. Será, com certeza, o jogador brasileiro com mais jogos na Libertadores.

Fábio, com quem converso toda semana, é como vinho: "Quanto mais velho, melhor". Minha frustração é ele não ter defendido o gol do meu Flamengo. Se estivesse no time rubro-negro, com certeza teria ainda mais títulos do que os que ganhou na carreira.

A Fábio, nosso agradecimento e nossas homenagens. Caráter ímpar, religioso, família, e um goleiro extraordinário. Vida longa, meu amigo.





Vini Júnior é o melhor

Vinícius Júnior é apontado como o melhor jogador que atua na Europa na atualidade, fazendo gols, dando assistências, dançando e dando show, mesmo sofrendo preconceito racial, esse crime nojento e hediondo.



Garoto de excelente índole e muito bem assessorado por seu empresário, o mineiro Frederico Pena, Vini caminha para ser eleito o melhor jogador do mundo.



Uma pena que o pseudotécnico Tite não tenha percebido isso e o tenha sacado do jogo contra a Croácia, quando o adversário já estava cansado. Vini poderia ter posto em prática toda a sua magia. Coisas de treinador que de bola nada entende.



Vini Júnior cuida de toda a sua família, que conheci em Paris e na estreia do Brasil na Copa do Mundo, todos assessorados por Frederico Pena, que é filho de dois médicos de BH, que estudou na Escola Americana de BH e que procura passar aquilo que aprendeu para seus pupilos.



Não à toa, ele empresaria os dois melhores jogadores da atualidade, Vini Júnior e Endrick, vendido também ao Real Madrid recentemente.



Parabéns, meu amigo Fred, o futebol precisa de profissionais do seu nível e caráter.