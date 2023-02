O Cruzeiro x Atlético de hoje tem favorito, e ele é o Galo

Hulk é um dos trunfos do Atlético no clássico com o Cruzeiro, no Independência (foto: Pedro Souza/Atlético)







04:00 - 11/02/2023 Carlo Ancelotti só depende da liberação do Real para ser técnico da Seleção Eu nunca fiquei em cima do muro em clássico, simplesmente analiso quem está no melhor momento e decido por ele. Nem sempre aquele que aponto como favorito ganha, mas, na maioria das vezes, sim. O Atlético tem uma base montada desde 2021 e neste momento tem mais time e mais grupo.Uma equipe forte e coesa. O treinador é novo, mas já rodado e experiente, que fez belo trabalho no Internacional. Patrick e Edenílson, que jogaram com ele, foram contratados; Hulk está voando e, dessa forma, acho que o Cruzeiro não terá muita chance, pois o time está em formação e muito aquém do que deseja o torcedor.



Reforços serão fundamentais para a manutenção da Raposa na Série A, que é o principal objetivo, e tentar se manter entre o quinto e o 12º lugar. Essa é a realidade do time azul hoje.



A lamentar o fato de um clássico como esse ser disputado no Independência, numa segunda-feira, à noite. No Mineirão, com torcidas dividindo o Gigante da Pampulha, seria maravilhoso.





Mas a torcida azul pode ficar tranquila. Novidades chegarão nos próximos dias. O Cruzeiro passou dois terríveis anos na Série B, quase caindo para a C.



Ano passado, sobrou na competição e subiu com os pés nas costas, como campeão. Ronaldo fez uma limpeza, pois como é da bola sabe muito bem que os garotos do ano passado não dariam conta na elite. Porém, ainda não contratou o que o torcedor deseja. Wesley e Gilberto são muito bem-vindos, mas precisam ter companheiros de qualidade como eles.





É preciso lembrar que os pares do Cruzeiro terão mais receitas, mais grana e alguns, caso de Flamengo e Corinthians, cotas de TV bem maiores. Isso fragiliza qualquer equipe.



Numa possível criação da Liga, é preciso que todos entendam que deverá haver um rateio igualitário, para que as equipes se reforcem. Depois disso, aí se premia o campeão, o vice e por aí afora, além de quem mais vender pay per view.



Por isso os clubes estão rachados. Já há uma grande proposta para o grupo liderado por Atlético Mineiro, Fluminense e Internacional, que topa pagar quase R$ 5 bilhões pela Liga. O problema é que do outro lado estão Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Vasco, Grêmio, Santos, São Paulo e outros gigantes, dispostos a formar uma Liga com outras propostas.





É o que sempre digo: os clubes não sabem o poder que têm e não conseguem se unir em prol de uma causa. Cada um olha somente para o próprio umbigo.



Um presidente de clube amigo meu me disse que tem um dirigente que, quando chega às reuniões, vai contra tudo o que Fla e Corinthians propõem. Todos riem dele, que fica sem voz ativa. É preciso pensar grande, mas Fla e Corinthians, só por terem as maiores torcidas do país, não podem se sentir acima do bem e do mal. Devem se juntar aos outros e receber cotas igualitárias na divisão do bolo.





Num momento em que a CBF é dirigida por um presidente transparente, que quer cuidar apenas da Seleção Brasileira e abre espaço para os clubes gerirem seus próprios destinos, não há união entre eles. Tem que haver um número mínimo, se não me engano, de 36 clubes, para que uma proposta de uma Liga seja aceita.





O futebol brasileiro reflete na própria Seleção, que está há cinco edições de Mundiais. Os técnicos gaúchos, pela linguagem de "pega, marca, mata a jogada", acabaram com o nosso futebol. Não vai aqui nenhuma xenofobia, mas sim uma constatação do que é o futebol daquela região, tão rica e linda, que enobrece o Brasil.



Porém, os treinadores como Dunga, Tite, Mano Menezes são o que há de pior em termos de futebol-arte, técnica, de drible, de toque de gols e tabelas. Por isso, a urgência de um técnico estrangeiro, para voltar aos velhos e bons tempos.



Quanto ao jogo de hoje, respeito quem acha que "clássico não tem favorito" pelo fato de a história contar isso. Quando uma equipe está por baixo, acaba dando a volta por cima e vencendo. Só que, atualmente, a distância técnica do Atlético para o Cruzeiro é tão gritante que não há como não considerar o alvinegro o grande favorito.



Não somos videntes, mas temos a obrigação de enxergar o óbvio. O Galo é apontado como candidato a tudo o que vai disputar, pelos reforços que conseguiu, pelo excelente técnico que tem e pelo momento que vem vivendo, desde a contratação de Hulk - exceto pelo péssimo desempenho na temporada passada. Bom clássico e que a paz prevaleça.