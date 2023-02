Ancelotti é um grande nome e fará bem à Seleção Brasileira

Ancelotti é o nome preferido da CBF e depende só da liberação do Real Madrid para acertar (foto: Jaime Reina/AFP)



Conforme antecipei com exclusividade, na quinta-feira, no meu blog, no Superesportes e no meu canal de YouTube, Carlo Ancelotti já conversa com a CBF para assumir o cargo de técnico da Seleção Brasileira, via Cafu e Kaká, e já deu o ok. Falta agora a liberação do Real Madrid, pois ele tem contrato até 2024. Se o Real liberar o treinador, o fará após o fim desta temporada, o que não seria problema para a CBF.





04:00 - 06/02/2023 Jorge Jesus é o nome para mudar o futebol brasileiro Vale lembrar que a ideia de contratar Ancelotti partiu do narrador Galvão Bueno, que sugeriu também Paulo Roberto Falcão como diretor técnico, já que ele e Ancelotti jogaram juntos e são grandes amigos.Confesso que adoro o trabalho de Ancelotti, que adora trabalhar com jogadores brasileiros, mas ele não é um técnico altamente ofensivo, pois a escola italiana mostra o contrário. Claro que dirigindo os maiores clubes do mundo, ele sempre tem o melhor material humano e, por mais que seja defensivo, acaba transformando a característica da equipe.



Campeão nas cinco principais ligas do mundo - Espanha, Itália, Inglaterra, França e Alemanha -, Ancelotti faturou quatro Champions League como treinador, duas com o Milan e duas com o Real Madrid, mostrando toda a sua qualidade.



Se a CBF pensa em ganhar a Copa de 2026, que será sediada em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá, Ancelotti é um grande nome. Se for para um trabalho de recuperação do nosso futebol, desde as divisões de base até em cima, não sei se ele seria o nome ideal. Precisamos repensar e mudar a forma de jogar e como temos uma boa geração, que já esteve na Copa do Catar, o trabalho de Ancelotti pode ser facilitado. No Real ele dirige Vini Júnior, Rodrygo e Militão, da Seleção.



Tudo indica que o Real não será impedimento, pois o presidente Florentino Perez é grande amigo do treinador e não frustraria o sonho dele de dirigir o time canarinho. Ancelotti assumiria após o último jogo do Real, que pode ser em 10 de junho, caso chegue à final da Champions League, em Istambul, Turquia.



Se a negociação não avançar, os portugueses José Mourinho e Jorge Jesus são as opções, sendo que o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, prefere o primeiro, que já ganhou duas Champions League. Discordo.



Mourinho representa a retranca, embora seja grande treinador. Não seria o cara para mudar o sistema de jogo. Jorge Jesus sim, mudaria a forma de jogar, pois mostrou no Flamengo, em 2019, com um time altamente técnico, como se joga pra frente, com tabelas, dribles, toques e gols. Ele está doido para voltar ao futebol brasileiro e já disse que não renovará com o Fenerbahce.



Jesus tem a vantagem de já conhecer os clubes brasileiros, a forma de jogar e os principais atletas que atuam por aqui. Mourinho dificilmente largará a Roma, onde é ídolo e vem fazendo grande trabalho. Entre os três, o que está mais disponível é JJ.



Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas o importante é que Ednaldo Rodrigues, que vem fazendo um grande trabalho de transparência e resgate da CBF, está pensando grande, para que possamos voltar a conquistar uma Copa do Mundo.





Situação grave no Cruzeiro





Não adianta "tapar o sol com a peneira", pois se o Cruzeiro não contratar jogadores de qualidade vai brigar na parte de baixo no Brasileiro, com grandes chances de cair. Bahia, Grêmio e Vasco, que subiram com ele, se reforçaram. O Cruzeiro mandou 22 jogadores embora e contratou 14, dos quais, de nível mesmo, só tem dois.



É preocupante sim a situação e é preciso um aporte de dinheiro para contratações. Não sei se Ronaldo Fenômeno terá o dinheiro necessário, mas já sugeri que ele venda parte de suas ações e tenha um sócio, com 20 ou 30% por exemplo, que possa despejar uns R$ 200 milhões para contratações e pagamentos de salários e dívidas. Com o time atual não adianta se iludir.



Ronaldo faz um trabalho de recuperação do clube, da imagem e do futebol, mas prometeu aportar R$ 400 milhões, quando comprou o clube, em pelo menos seis anos. O que estamos vendo é ele gerir com seriedade e transparência, mas é preciso pôr parte do dinheiro ou buscar um parceiro.



O torcedor está ansioso e chateado, embora acredite em Ronaldo. O Campeonato Mineiro, fraquíssimo, como todos os estaduais, não é parâmetro para nada. Concordo com ele que os resultados não importam, mas o comportamento do time sim, e pelo que temos visto, não vai dar liga.





A Série A é muito diferente da B, a já tem gente pondo o Cruzeiro no bolo dos que vão brigar para não cair. Ninguém espera título a curto prazo, mas campanha digna da grandeza do Cruzeiro.



Estamos avisando antes. Ou o Cruzeiro contrata, ou sua torcida terá um péssimo ano. A China Azul, consciente disso, cobra Ronaldo para que providências, leia-se, contratações, sejam tomadas.