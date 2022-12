Terceira colocação da Croácia premia craque Modric (foto: AFP)



DOHA - A Croácia se despede da Copa do Mundo do Catar como terceira colocada, repetindo a façanha de 1998, na França, ao derrotar o Marrocos por 2 a 1, no Khalifa Stadium, numa partida em que foi superior o tempo, todo e com alguns lances polêmicos.



Estão de parabéns pela garra, determinação, disciplina tática, mas precisam aprender a atacar, paras se tornarem realmente uma equipe em condições de brigar por algo melhor. Assim, a Copa premia Modric, para mim um dos melhores desta edição, e amanhã premiará Messi ou Mbappé, outros dois gênios da bola.





Vice campeã do Mundo na Copa da Rússia, a croácia perderia um ou dois postos no jogo contra Marrocos, na disputa pelo terceiro lugar. Já os africanos estavam confortáveis, pois, pela primeira vez na história, uma equipe desse continente chegava para a disputa do terceiro lugar. O que pintasse seria lucro.



Me causou tristeza perceber que uma hora antes de o jogo começar, a torcida, que fazia um barulho infernal do lado de fora, no começo da Copa, não estava tão entusiasmada, mas o estádio ficou cheio.



A disputa do terceiro lugar é uma espécie de prêmio de consolação, pois quem vence fica com medalha. E sem compromisso com vaga, as duas equipes fizeram um excelente primeiro tempo. A Croácia marcou logo aos 5 minutos, em bela jogada ensaiada, em cobrança de falta, Givardiol tocou para as redes. 1 a 0.



No lance seguinte o Marrocos empatou. Cobrança de falta pela direita, a bola desvia no zagueiro e encontra Dari, cara a cara com Livakovic, e, também de cabeça, faz 1 a 1.



O jogo era ótimo, corrido e havia aquele maestro, que joga de Smoking, chamado Luca Modric. Ditava o ritmo da partida, não errava um passe e fazia os lançamentos precisos. Que jogador! Sou fã de carteirinha. A Croácia jogava melhor e merecia virar o primeiro tempo na frente, e foi o que aconteceu. Orsic recebe a bola, e bate de primeira, por cobertura. Ela beija o poste esquerdo de Bono e morre no fundo da rede. 2 a 1 Croácia, merecidamente.





É impressionante quando não vale taça ou classificação para a final, por exemplo, como as equipes jogam mais soltas. A qualidade croata é evidente, mas Marrocos, sempre bem postado na defesa, abriu um pouco mais, e talvez por isso, tenha sofrido dois gols na etapa inicial.





Veio o segundo tempo e os vice-campeões do mundo, á frente no placar, só pensavam em garantir o terceiro posto, ainda que da Copa passada para cá, tivessem caído uma posição. Porém, entre 32 equipes, algumas tidas como favoritas, chegar entre os 3 primeiros é mérito. Marrocos, como eu disse acima, estava no lucro, pois perdendo ou ganhando, já ocupava a melhor colocação de um africano na história das Copas. Claro que o Rei do Marrocos e a população irão recebe-los como heróis. O que fizeram neste Mundial os credencia a isso. E como é legal ver a torcida marroquina fazendo sua festa nas arquibancadas. É um povo de sangue quente, mas que mostra seu amor pelo país com cânticos e refrões bem legais. Havia poucos croatas no estádio, mas não há dúvida que o presidente do país também vai receber sua seleção com muita festa.





A Copa do Mundo é isso. Durante 30 dias, desfilaram aqui os melhores jogadores do mundo, mas na final, normalmente chegam as duas melhores equipes, as que mostraram futebol arte. Nesse aspecto, Argentina e França foram competentes, com muita qualidade e com três jogadores geniais: Messi, Mbappé e Griezmann.



Modric não anunciou sua aposentadoria, é possível que dispute a Eurocopa em 2024. Aos 37 anos, joga como um garoto, estreante em seleção. Ocupa todos os espaços do campo e, para mim, é o jogador mais completo dessa Copa. Prestei muita atenção no treinador Zlatko Dalic. Ele não comemorou os gols e nem se juntou aos jogadores na área técnica, quando todos se cumprimentam.



Vale lembrar que ele foi um dos críticos ao fato de Tite fazer a "dança do pombo", e, talvez por isso, não tenha se envolvido em comemorações, para não dar margem a comentários. O que vale dizer é que é um belíssimo treinador, que conhece futebol e tem sua equipe nas mãos. Ao contrário do técnico brasileiro, quem manda no grupo é Dalic. Tite se tornou refém de Neymar e cia, e foi engolido pela vaidade desses atletas.





O tempo foi passando e a Copa do Mundo terminando para Croácia e Marrocos. Duas equipes que não são da primeira linha do futebol mundial, mas que mostraram que organização, comando e disciplina, podem levar uma equipe ao topo. Aliás, quero destacar o jovem zagueiro, Gvardiol, que deve ir para o Chelsea para a vaga do fraco, Thiago Silva.



Além de marcar um belo gol, um zagueiro altamente técnico, firme, que se tornará uma dos maiores zagueiros do mundo. O resultado final, 2 a 1 para a croácia, premiou a seleção que usa a técnica e a genialidade de Modric, e que privilegia o gol. Os vice-campeões do mundo, na Rússia, caíram uma posição, mas, como toda a certeza, o presidente croata irá receber a delegação com pompas. Neste domingo teremos a grande decisão com França x Argentina. Dê o seu palpite aqui. Quem será o novo tricampeão mundial?