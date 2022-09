(foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press )





Não foi como o torcedor esperava, mas o Cruzeiro conseguiu manter sua invencibilidade como mandante, ao empatar com o Criciúma, no Mineirão. O primeiro tempo foi ruim, mas, na fase final, só deu Cruzeiro, que pecou nas finalizações, exceto no chute de Bruno Rodrigues, para empatar a partida em 1 a 1. O gol do visitante foi de Hygor. Com 59 pontos e já garantido na elite em 2023, daqui pra frente é só comemoração. O próximo adversário será o Operário, no meio da semana, quando a festa vai continuar.





"Toca 3" entupida de gente. Os 9 milhões de cruzeirenses, espalhados pelo mundo, assistindo pela televisão, e "papai" Ronaldo, lá no Gigante da Pampulha, prontinho para fazer a festa com a torcida, comissão técnica e jogadores. Quando o "patrão" é da bola, não tem erro. Decisões e contratações acertadas, planejamento e orçamento cumpridos à risca, e a volta à elite do nosso futebol. E olha que Ronaldo jamais prometeu isso. Trabalho em silêncio, montou sua equipe e o resultado está aí. Se ele comprou 90% do clube por R$ 400 milhões, hoje já vale o dobro, e, quem quiser se associar ao Fenômeno, terá que pagar uma boa grana. Existe sim a possibilidade de entrar mais um investidor, e aí, a conversa tem que ser com Ronaldo. O que tinha de gente preocupada com a volta do Gigante ao seu lugar de origem, era uma grandeza. Não adiantou secar. Um time homogêneo, humilde, mas muito bem treinado, mostrou toda a sua competência e qualidade.









A realidade está desenhada. O próprio técnico, Paulo Pezzolano, deixou claro que para a Série A esse grupo não conseguirá render o esperado. Pelo fato de já ter subido, antecipadamente, o Cruzeiro já está de olho no mercado, fazendo pré-contratos com jogadores de nível. Também não precisará dispensar boa parte desse grupo. Ao contrário, será fundamental manter muitos deles, para o encaixe dos que vão chegar. O Cruzeiro ainda tem uma dívida grande, e a chegada de um investidor que se junte a Ronaldo, será importante para as contratações. O Fenômeno também está de olho na possível rescisão de contrato do governo mineiro com a Minas Arena, pelo Mineirão. O Gigante da Pampulha é a casa do Cruzeiro e seria muito interessante uma cessão em regime de comodato. Porém, há uma multa de cerca de R$ 400 milhões em caso de rompimento do contrato. Esse pode ser um complicador.





Em campo, o Cruzeiro queria abrir logo o placar. Tinha mais volume de jogo, mas encarava um Criciúma bem armado e muito forte na defesa. A torcida não parava de gritar. O time azul era soberano, forte, se impondo em sua casa. Ali não havia perdido um ponto sequer, pois o único empate como mandante, foi no Mané Garrincha. A ansiedade por um gol era grande, mesmo os jogadores sabendo que já estão na elite. Porém, eles querem a confirmação oficial, e uma vitória ajustaria isso. Mas o gol foi do Criciúma. Lucas Oliveira falhou junto com Eduardo Brock, de forma bisonha, Hygor se aproveitou e fuzilou. 1 a 0. Que bobeira da zaga cruzeirense. "Papai" Ronaldo não gostou nem um pouco, e deve ter se lembrado da época em que atormentava as defesas adversárias. Aliás, numa de suas lives, semana passada, ele disse que "deitava e rolava quando jogava contra o Atlético Mineiro, e lembrou do jogo contra o uruguaio Kanapkis, quando fez os 3 gols, e deixou o zagueiro do Galo caído. Ronaldo riu demais ao lembrar dessa partida. E o primeiro tempo terminou com derrota parcial do Cruzeiro, o que não é normal.





No segundo tempo o Cruzeiro voltou com Lincoln na vaga de Edu e Bruno Rodrigues na vaga de Bidu. Jajá também entrou e no lugar de Wesley Gasolina. O objetivo era deixar o time mais ofensivo, criando situações de gols. Luvanor quase empatou em chute forte. Gustavo espalmou. A torcida não parava de apoiar, mas não queria ver a primeira derrota em casa, mesmo sabendo que a distância para os concorrentes continuaria alta. 9 pontos para o Bahia, segundo colocado. 18 pontos para o Londrina, que está em quinto lugar. Geovane entrou na vaga de Brock. As mudanças fizeram o Cruzeiro voltar melhor e as oportunidades foram surgindo. A pontaria de Jajá não estava boa. A pressão do Cruzeiro era grande! Rafa Silva, que havia entrado, ficou 4 minutos em campo e foi expulso. Uma irresponsabilidade total. Deveria ser punido! O empate veio em grande tabela de Linconl com Bruno Rodrigues, que empurrou para o gol, 1 a 1, e invencibilidade mantida. 59 pontos, 9 pontos à frente do Bahia, 12 para o Grêmio, 14 para o Vasco e 18 para o Londrina, quinto colocado. A campanha continua brilhante e espetacular. Agora é esperar o Operário e continuar comemorando. Que time é esse? É o Cruzeiro "Cabuloso"!