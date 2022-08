Cruzeiro e Grêmio, que juntos conquistaram 23 títulos de peso no país no mundo, voltam a se enfrentar neste domingo, pela Série B. No turno, no Independência, vitória da Raposa por 1 a 0 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press - 8/5/2020)







Onze Copas do Brasil, seis Brasileiros, cinco Libertadores e um Mundial. Esses são os títulos mais importantes de Grêmio e Cruzeiro, que jogarão amanhã, pela Série B. O fato de estarem nessa divisão não os diminui, nem apaga essas conquistas. São dois gigantes do nosso futebol que, temporariamente, e por circunstâncias bem parecidas, caíram. O Cruzeiro porque foi dilapidado e usurpado, segundo a Justiça, em suas finanças. O Grêmio, por má gestão. Porém, ambos praticamente já subiram. O time azul, com 53 pontos, precisa de mais nove, matematicamente, para alcançar o objetivo. O caminho do Grêmio é um pouco mais complicado, mas ele subirá. A Arena Grêmio estará lotada, o que tem sido uma característica desses grandes times, quando caem. O Cruzeiro terá uma grande novidade em setembro, segundo uma fonte. Estamos à caça para informarmos aqui, em primeira mão.





Times A e B

O Flamengo se dá ao luxo de ter um time A, excepcional, e um time B, reserva, que é melhor que 16 equipes da Série A do nosso futebol. Só não acho superior a Palmeiras, Atlético e Fluminense. A dúvida de Dorival Júnior é se põe o time titular contra o Palmeiras, amanhã, ou se entra com o reserva. Muita gente considera a partida como decisão de campeonato, já que, se vencer, o time paulista abrirá 12 pontos do Flamengo. Caso derrote o adversário, o rubro-negro diminui a vantagem para seis pontos. O detalhe é que o Flamengo tem jogo decisivo pela Copa do Brasil, contra o São Paulo, quarta-feira. Mas, para dizer a verdade, se eu fosse o técnico rubro-negro, entraria com o time titular e colocaria o reserva contra o São Paulo. O time atual do São Paulo é tão ruim que, acredito, o time B do Fla daria conta do recado. Não estou menosprezando o gigante e multicampeão São Paulo, mas a realidade hoje é essa.





Sequência para se afirmar

O Galo terá uma sequência boa de jogos para se afirmar entre os postulantes ao G-4 do Brasileirão. Fora da Copa do Brasil e da Libertadores, restou-lhe brigar para ficar entre os quatro primeiros e entrar na fase de grupos da Libertadores em 2023, ano mais importante de sua história, quando será inaugurada a Arena MRV. O Galo pegará o Goiás, América, Atlético-GO, Bragantino e Avaí. Depois, o gigante Palmeiras. Cuca e os jogadores têm conversado sobre essa sequência e a necessidade de fazer o máximo de pontos para entrar no pelotão de elite. São cinco jogos para fazer 15 pontos e depois encarar o Palmeiras, tentar derrotá-lo e, quem sabe ainda, sonhar com o título. O problema é que o Galo terá de torcer contra seis equipes que estão à sua frente, por isso é difícil pensar em taça. De qualquer forma, chegar à Libertadores é obrigação. Seria um desastre não estar na principal competição do continente, justamente no ano da inauguração da sua casa própria, um sonho do torcedor e de todos os clubes que não têm sua própria arena. E a do Galo será das mais modernas do mundo.





Pedro

Qualquer garoto inocente convocaria Pedro para a Copa do Mundo do Catar. Tite pode ser teimoso com os cadeiras cativas Daniel Alves, Thiago Silva e Gabriel Jesus, mas não seria ingênuo de não convocar o principal camisa 9 do futebol brasileiro, desde que Ronaldo Fenômeno parou. Pedro é um jogador completo e vive a melhor fase da carreira. Fracassou na Fiorentina, por ser muito novo e não ter se adaptado, e, cá pra nós, foi para o time errado na Europa. Em breve, o Flamengo receberá outra proposta fantástica do Velho Mundo por ele. Com a permissão da Fifa de convocação de 26 jogadores para o Mundial, Pedro é presença garantida. Quanto a Hulk, que foi o melhor jogador brasileiro na temporada passada, as chances estão perto de zero, segundo uma fonte da CBF. O passado dele na Seleção, com nenhum gol em jogos oficiais, em disputa de Copa do Mundo, Eliminatórias, Copa das Confederações e Copa América, pesa contra. Tomara que Pedro brilhe, pois a garotada, como diz meu amigo Galvão Bueno, “pede passagem”.